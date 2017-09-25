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4 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Nevzat AKKAYA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Emre Demiroğlu'nun cesedi, Yeşilırmak Nehri kıyısında bulundu

25 Eylül 2017 19:12

Nevzat AKKAYA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba İlçesi\'nde ailesinin 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 22 yaşındaki Emre Demiroğlu\'nun cesedi, Yeşilırmak Nehri kıyısında bulundu.
Olay, Samsun\'un Çarşamba İlçesi Karamustafalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yeşilırmak Nehri kenarında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, ailesinin 4 gün önce jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Emre Demiroğlu\'na ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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