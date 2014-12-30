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Yaşam

4 gündür kayıp olan Ant Sekban bulundu

Tüm aramalara rağmen bulunamayan liseliden iyi haber dün gece geldi

30 Aralık 2014 11:45

Geçtiğimiz Cuma günü okul dönüşü Çekmeköy Reşadiye Köyü’ndeki evinin önünden kaçırılan, Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ant Sekban serbest bırakıldı.

Lise 2’nci sınıf öğrencisi Ant Sekban (16), geçen cuma günü okuldan Çekmeköy ilçesi Reşadiye köyündeki evine dönerken kayboldu.

Sekban Ailesi durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ant evinin bulunduğu sokağa girmeden 4 dakika önce mahalleye gelen beyaz minibüsün peşine düştü.  Tüm aramalara rağmen bulunamayan liseliden iyi haber dün gece geldi. Kaçırıldığı öğrenilen Ant 00.00 sıralarında serbest bırakıldı.

 

Telefonla haber verdiler

 

Aziz Özen’in Hürriyet’teki haberine göre, jandarma karakoluna giden ailesi ve yakınları, liseli Ant’ı alıp evine götürdü. Akşam saatlerinde jandarmanın kendilerini aradığını söyleyen amcasının oğlu Sinan Sekban, “Telefonla arayıp Ant’ın karakolda olduğunu söylediler. Karakolda bize, telefonla jandarmayı arayan bir kişinin, Ant’ı serbest bıraktıklarını ve yerini söylediğini, jandarmanın da gidip aldığını söylediler. Çocuğumuza kavuştuk. Hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçirip rapor alacağız. Ondan sonra da evimize gideceğiz” dedi. 

Ant, Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ant Sekban sağlık kontrolünden sonra da Çekmeköy'deki evine getirildi.  

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