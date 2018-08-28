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4 gündür aranan kişi, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan Seyit Balta'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu

28 Ağustos 2018 01:01

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde, 4 gündür aranan Seyit Balta\'nın ormanlık alanda av tüfeği ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Bakış Mahallesi\'nde ailesiyle birlikte yaşayan Seyit Balta, geçtiğimiz 23 Ağustos  Perşembe günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince 4 gündür yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonunda Seyit Balta\'nın Bakış Mahallesi\'ne yakın ormanlık alandaki çukurda av tüfeği ile vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede Seyit Balta\'nın av tüfeği ile intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, cesedi Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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