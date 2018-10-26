4 günde 10 bomba bulundu; ABD'de ne oluyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), pazartesi gününden bu yana ABD Başkanı Donald Trump’ın muhalifi olduğu bilinen toplumsal figürlere ülkenin posta ağı kullanılarak yollanan bombaların ardındaki sır perdesini çözmeye ve yeni saldırı girişimlerine karşı önlem almaya çalışıyor. Dört gün içerisinde ABD’li güvenlik güçlerinin tespit edip etkisiz hâle getirdiği bomba düzeneği sayısı 10.

Soros, Obamalar, Clintonlar, De Niro ve diğer muhalifler… Gün gün, neler oldu?

Tespit edilen ilk saldırı girişimi milyarder iş insanı ve ‘liberal dünya görüşünün savunucusu’ olmakla bilinen George Soros’un New York, Westchester’daki evini hedef alıyordu. Bomba, patlamadan ve dolayısıyla kimseye zarar vermeden etkisiz hâle getirildi.

Soros, geçtiğimiz günlerde Trump’a yakın ABD medyasının hedef tahtasına oturmuştu. Milyarderin, Demokratlarla beraber, Meksika’dan ABD’ye gelmeye çalışan bir grup sığınmacıya fon sağladığı iddia edilmiş, Trump bizzat kendisi bu konuya değinmişti. Fakat bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmış, Soros’un sivil toplum kuruluşu suçlamaları reddetmişti.

Ancak ABD ve dünya gündemini asıl sarsan gelişmeler çarşamba sabahı yaşandı. İlk olarak eski Başkanları görev süreleri bittikten sonra da korumaya devam eden Gizli Servis, Barack Obama ile Bill ve Hillary Clinton’un evlerine postalanmış patlayıcı düzeneklerini tespit ederek saldırıları gerçekleşmeden önledi. Clinton, olayın ardından bir gün geçtikten sonra attığı tweet ile Gizli Servis çalışanlarına şükran duyduğunu belirtti.

Aynı gün içinde, Trump muhalifi yayınların başını çeken kuruluşlardan CNN’in de ofisinin bulunduğu New York, Manhattan’daki Time Warner binasının boşaltıldığı öğrenildi. CNN’in kimi çalışanları binanın önündeki geniş güvenlik önlemlerini sosyal medyadan paylaşırken televizyon, ‘yangın alarmı’ sebebiyle canlı yayını Washington bürosuna, izleyenlerinin önünde devretti. Binaya gelen bir postada bombalı düzenek olduğu ve paketin üzerinde gönderilmek istenen kişinin Cumhuriyetçi, eski CIA Başkanı John O. Brennan olarak belirtildiği öğrenildi.

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İlerleyen saatlerde ise önce Californialı Demokrat Maxine Waters’a da iki patlayıcı düzeneğinin postalandığı belirtildi. Bunun ardından da Obama’nın ilk Başsavcısı ve geçtiğimiz günlerde ‘sağ cenahtaki medeniyetsizliğe’ yönelik eleştirileriyle öne çıkan Eric Holden Jr.’a gönderilmek istenen içi bomba yüklü paketin, üzerindeki adresin yanlış olması sebebiyle ‘gönderen’ adrese geri postalandığı fark edildi. Paketin ulaşmak üzere olduğu adres, Floridalı Kongre üyesi, Demokrat Debbie Wasserman’ın ev adresiydi. Postanede fark edilip etkisiz hale getirilen tek bomba da bu değildi üstelik. Güvenlik güçleri aynı postanede, henüz kime gönderilmek istendiği tespit edilemeyen bir diğer patlayıcı düzeneği daha etkisiz hâle getirdi.

Perşembe sabahı ise ülke, iki farklı noktada hareketliliğe tanık oldu. İlki New York, Manhattan’da, oyuncu Robert de Niro’nun yapım şirketi TriBeCa ve restoranı TriBeCa Grill’in bulunduğu binadaydı. Sabah saatlerinde binanın güvenlik görevlisinin çağrısı üzerine gelen bomba imha timleri, salı gününden beri posta kutusunda beklediği düşünülen patlayıcı düzeneğini etkisiz hâle getirdiler.

CNN’e konuşan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, saldırının önlenmesinde ‘şahin gözlü’ güvenlik görevlisinin rolünün çok önemli olduğunu ifade etti. Saldırının arkasındaki kişinin (ya da kişilerin) ‘nerede olduğunu bilmediklerini’ söyleyen Blasio, bu girişimlerin arkasındakileri ‘seri-bombacı’ ve ‘terörist’ olarak nitelendirdi.

MSNBC’ye konuşan New York Valisi Andrew Cuono ise ‘başka saldırı girişimleri olabileceğini düşündüklerini’ dile getirdi.

De Niro, Trump’ın Hollywood’daki en sert muhaliflerinden biri. Geçtiğimiz Haziran ayında sahneye çıktığı Tony Ödülleri’nde Başkan’a canlı yayında ‘’S.ktir git’’ demişti.

İkinci hareketlilik ise eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın yaşadığı Delaware’deydi. Bidenlar’ın evine postalanan iki bomba düzeneği postanede tespit edildi ve güvenlik güçleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

"Gönderen kişi aynı olmalı"

Güvenlik güçlerinden alınan bilgilere ve FBI’ın yaptığı açıklamalara göre postalanan 10 bomba da benzer şekilde paketlenmiş. Üzerlerine yapıştırılan ve posta adreslerinin belirtildiği etiketler birbirinin benzeri. Ayrıca her pakette birer düzine ender zarf pulu bulunuyor. Yetkililer, kimi paketlerin postayla gönderildiğini, bazılarının ise elden teslim edildiğini dile getiriyor. Bütün patlayıcı düzenekleri, ‘boru bombası’ olarak tanımlanıyor. Paketlerin her birinin ‘gönderen’ adresi de aynı. O adres, paketlerde ismi yanlış yazılan eski Ulusal Demokratik Komite Başkanı Schultz’un ev adresi.

New York Times’a konuşan bir yetkili, ‘’Gönderen kişi aynı olmalı’’ diyor. Fakat bu seri saldırı girişimlerinin arkasında bir kişinin mi olduğu; yoksa bir grup tarafından mı düzenlendiği bilinmiyor. ABD’li güvenlik güçleri, ülke genelinde araştırma başlattı ve aralarında eski Başkan Jimmy Carter’ın da bulunduğu kimi toplumsal figürler yakın korumaya alındı.

Trump: Yalan haber yapan medya kuruluşları kendilerine gelmeli

Bütün bu olup bitenlere Trump’tan gelecek yanıt bir başka merak konusuydu. İlk olarak Çarşamba günü konuşan ABD Başkanı, saldırı girişimlerini kınadığını ve ülkenin ‘bir araya gelmesi gerektiğini’ söyledi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Wisconsin’de konuşma yaptığı mitingde Trump, önce medyayı ve Demokratları eleştirdi, sonra yine ‘birlik’ çağrısı yaptı.

Fakat Perşembe sabahı şahsi Twitter hesabından attığı tweetler, saldırılara değinmiyor olsalar bile ‘beraberlik’ çağrısından uzaktaydı. ABD Başkanı, ‘toplumda gözlenen öfke’nin oluşmasındaki sebebi ana akım ABD medyasına bağladı ve -aralarında CNN de bulunan- ‘yalan haber’ (Fake News) olarak andığı medya kuruluşlarının ‘kendilerine gelmeleri gerektiğini’ yazdı.