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Dünya

4 gün hücrede unutulan adama 4.1 milyon dolar tazminat

Aç ve susuz bırakılan Chong hayatta kalmak için idrarını içti

31 Temmuz 2013 14:31

ABD'de bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan genç, 4 gün bir hücrede unutuldu. İdrarını içerek hayatta kalan Daniel Chong'a 4 gün için 4.1 milyon dolar tazminat ödenecek.

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenci olan 25 yaşındaki Daniel Chong, San Diego'da 21 Nisan 2012 yılında bir uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenci narkotik polisleri tarafından, güvenlik kamerasının bulunmadığı bir hücreye kapatıldı. Chong'u hücreye kapatan polis birkaç dakika içinde geleceğini belirtti ancak bir daha ortalıkta görünmedi.

Suçsuz bir şekilde 4 gün boyunca tek başına hücrede kalan öğrenci Daniel Chong hayattan umudunu kesti. Aç ve susuz bırakılan Chong hayatta kalmak için idrarını içti. Tek kişilik bir hücrede ölüme terk edildiği hissine kapılan üniversite öğrencisi Chong, gözlük camı kırığıyla kolunun üzerine "üzgünüm anne" mesajını yazdı.

25 Nisan 2012'de bir polis memuru çelik kapıyı tesadüfen açarak elleri kelepçeli Daniel Chong'la karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Chong 5 gün tedavi gördü.

"Ecstasy" kullandığı suçlamasıyla 4 gün boyunca bir hücreye kapatılan 25 yaşındaki öğrenci, hakkını aramak için dava açtı.

Daniel Chong'un avukatı Julia Yoo, 4 gün boyunca bir hücrede unutulan müvekkilinin 4.1 milyon dolar tazminat kazandığını açıkladı.

ABD polisi söz konusu uyuşturucu operasyonunda 180 bin ecstasy hapı ve ruhsatsız silahlar ele geçirmişti. Daniel Chong ise, olayla ilgisi olmadığını operasyonun olduğu sırada bir arkadaşını ziyaret etmek için orada bulunduğunu açıklamıştı.

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