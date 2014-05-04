4 eski bakanla ilgili soruşturma önergeleri yarın Meclis'te

Meclis yoğun bir haftaya giriyor. Yarın genel kurulda, dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek.

17 Aralık soruşturması Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek. Soruşturmaya adı karışan dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler gürşülecek. Meclis Genel Kurulu, AKP ve CHP'nin önergelerini ele alacak.

AKP, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış için tek bir komisyon kurulmasını istiyor. Komisyonun bakanlar hakkındaki resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaları araştırması ve soruşturması talep ediliyor.

CHP'ye göreyse her bakan için ayrı ayrı komisyon kurulması gerekiyor.

Meclis Genel Kurulu, soruşturma açılması yönünde karar alırsa, 15 kişilik bir komisyonu kurulacak. Soruşturma komisyonu çalışmalarını gizli yapacak, kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Gerekli görülürse belgelere el konulacak. Ayrıca, bakanlar kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek. Komisyon, adli mercilerden de yardım alabilecek.

İlgili bakanların savunmasını da alacak olan soruşturma komisyonu, hazırlayacağı raporu, Meclis Başkanlığı'na sunacak. Başkanlık raporu hakkında soruşturma açılması istenen bakanlar ile milletvekillerine gönderecek.

10 gün içinde raporla ilgli görüşmeler tamamlanacak ve komisyon raporu gizli oyla karara bağlanacak. Eğer Meclis Genel Kurulu bakanlar hakkında Yüce Divan kararı alırsa, dosya en geç 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek.