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4 eski AKP'li bakan için komisyon toplanıyor

Komisyon Başkanı AKP’li Hakkı Köylü, kurum ve kuruluşlara gönderilen yazılar ve gelen yanıtlar hakkında komisyonu bilgilendirecek

16 Ekim 2014 13:38

AKP’nin dört eski bakanı hakkında yaklaşık 6 ay önce kurulan Meclis Soruşturma komisyonu üyeleriyle ilk kez bugün saat 14.30'da toplanacak. Basına kapalı toplantıda, komisyon için iki aylık ek süre istenecek.  

Komisyon Başkanı AKP’li Hakkı Köylü, kurum ve kuruluşlara gönderilen yazılar ve gelen yanıtlar hakkında komisyonu bilgilendirecek. Komisyonun, bakanlarla ilgili mal varlıkları konusunda Maliye Bakanlığı ve TBMM’den bilgi talebinde bulunduğu öğrenildi. 

TBMM’de 16 Ekim’de AKP’nin dört eski bakanıyla ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddialarını soruşturmak için bir araya gelecek komisyonun bu ilk toplantısından önce kulislerde yeni bilgiler konuşuluyor. Komisyona, Çevre ve Şehircilik eski bakanı Erdoğan Bayraktar’la ilgili 55 klasörün gönderildiği söyleniyor. Komisyon üyesi milletvekilleri, dört bakanla ilgili 11 klasörde inceleme yapıyor.

11 klasör üzerinden inceleme yapan komisyona, Erdoğan Bayraktar’la ilgili 55 klasör daha gelmişti.  Toplantı, basına kapalı yapılacak.

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