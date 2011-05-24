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'4 erkekle evlenmek de yasal olsun'

Sibel Üresin'in yaptığı "Çok eşlilik yasal olsun" açıklaması ünlüler arasında da tepki gördü.

24 Mayıs 2011 03:00

T24- Fatih ve Eyüp belediyesinin muhafazakâr aile danışmanı olan Sibel Üresin'in yaptığı "Çok eşlilik yasal olsun" açıklaması ünlüler arasında da tepki gördü.

"Üresin: Çok eşlilik Kuran'da var, yasal olsun"

İşte ünlü isimlerin Sibel Üresin'e yazdıkları mesajlar:


Başak Sayan

4 erkekle evlenebilmek de yasalaşsın. Niye hep erkek egemenmiş? 4 kadınla evlenen erkek olur da, 4 erkekle evlenen kadın olamaz mı?

Şebnem Bozuklu

Sibel gibiler tÜREmeSİN başka bir şey istemem !


Ece Erken

Sibel üresin, kendi istediği kadar üresin, bize ne karışıyor anlamadım...

Ayşe Özyılmazel

Sibel Üresin, sözün bittiği yerdesin.


Akasya Asıltürkmen

Adı üstünde Sibel ÜRESİN, biz oturalım. Evlilik kurumu denen ticari anlaşma şeklinin tarih kitaplarında okultulduğu günler de gelecek elbet!

Kimse güle oynaya birilerinin ikinci eşi olmak istemez. Bir trajediyi makul göstermeye çalışan "kadın" danışman beni benden aldı bugün. Pes...


Eylem Yıldız 

Sibel Üresin ilk dörde girmiş mi merak ettim? Evli mi yani?

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