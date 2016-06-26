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4 eczacıyı öldüren zanlıya ilişkin suç duyurusundan: Silahı çekemecede; beni tehdit ediyor!

Eczacılar zanlı hakkında "Can güvenliğimiz yok" diyerek suç duyurusunda bulunmuş

26 Haziran 2016 12:20

Önceki gün birlikte çalıştığı 4 eczacıyı öldüren eczane personeli Enver Türkmen’in tabancasını bir süredir hastanedeki çekmecesinde tuttuğu öğrenildi. Bir hastane personelinin savcılığa “Çekmecede silahı var. Aleyhinde ifade verdiğim için beni tehdit ediyor” demesine rağmen durum görmezden gelindiği belirtildi. Daha önce Türkmen’in ölümle tehdit ettiği eczacıların “Can güvenliğimiz yok” diyerek suç duyurusunda bulunduğu, savcılığın ise takipsizlik verdiği belirlendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde eczane personeli olarak çalışan Enver Türkmen’in (43) önceki gün 4 eczacıyı öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 

Türkmen’in, bulundurma ruhsatı olan silahını iş yerindeki çekmecesinde tuttuğu kaydedildi. Aynı eczanede daha önce teknisyen olarak çalışan İrfan Ö.’nün 13 Mayıs’ta Türkmen’in kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu, dilekçesinde “Şüpheli Enver Türkmen, silahını eczanede çekmecesinde saklamaktadır. Şüphelinin kendisi hakkında yürütülen soruşturmada tanıklık yapmış olmam sebebiyle şahsımı iki defa alenen tehdit etmiş olması, ayrıca silah bulundurması sebebiyle can güvenliğimin tehlikede bulunması sebebiyle şüpheliden şikâyetçiyim” dediği öğrenidi. 

Savcılık, yapılan suç duyurusunda Türkmen hakkında takipsizlik kararı vermişti.

 

"Elif sen çık"

 

Enver Türkmen’in silahını çekerek eczacıların olduğu odaya girdiği, hematoloji bölümünde görevli Elif Y.’yi “Elif sen çık” diyerek odadan gönderdiği, daha sonra eczacılar Özler Kiriş, Gürsu Ulaşan, İlknur Yüce ve Hikmet Türk’ün üzerine kurşun yağdırdığı öğrenildi. 

 

Rektöre odadan tepki

 

Eczanedeki katliamın ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in yaptığı “her yerde oluşabilecek bazı uyuşmazlıklar” şeklindeki açıklamalarına İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu tepki gösterdi. Oda’nın yayımladığı “Bak Rektör” başlıklı metinde “Hiçbir hastanede bir personel belinde silahı ile dolaşamaz. Hiçbir hastanede hakkında tutanak tutulan bir personel inatla o birimde tutulmaya devam edilemez” dendi. 

 

Krizin nedeni eksik kırmızı reçeteli ilaçlar

 

Katliama kadar giden krizin nedeninin kayıp kırmızı reçeteli ilaçlar olduğu ortaya çıktı. Hastanenin fizik tedavi bölümü dekanlığının, eczanede ilaç alım-satımlarda usulsüzlük yapıldığı ve kırmızı reçete ile satılan bazı ilaçların eksik olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattığı öğrenildi. Eksik ilaçlardan Türkmen sorumlu tutulurken, öldürdüğü 4 eczacının da soruşturmada tanık olarak ifade verdikleri belirlendi. Türkmen’in hakkında tanık olarak ifade veren eczacıları bu nedenle tehdit ettiği bildirildi.

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suç duyurusuzanlıEnver TürkmenAnkara ÜniversiteiTıp Fakültesi

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