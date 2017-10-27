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4 dilde konser veren Şubadap müzik grubu, Vanlı öğrencileri coşturdu

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- ŞUBADAP müzik grubu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Feyyaz Tokar Van Şubesi'ndeki öğrencilere 4 dilde konser verdi

27 Ekim 2017 14:52

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- ŞUBADAP müzik grubu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Feyyaz Tokar Van Şubesi\'ndeki öğrencilere 4 dilde konser verdi. Konsere katılan farklı yaş gruplarında 500\'ü aşkın öğrenci, grubun seslendirdiği şarkılara eşlik edip, gönüllerince eğlendi.
TEGV, Feyyaz Tokar Van Şubesi tarafından davet edilen, sadece çocuklara yönelik doğa ve ekoloji temalı konserler veren Şubadap grup İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesine bağlı okullardan etkinliğe katılan çocuklara ilk defa canlı performans heyecanı yaşattı. Müzik grubu, farklı yaş gruplarındaki öğrencilere Türkçe, Kürtçe, İspanyolca, İngilizce dillerinde konser verdi. Konsere katılan öğrenciler, gönüllü ağabey ve ablaları ile grubun seslendirdiği şarkılara heyecanla eşlik etti. TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, Türkiye\'de çocuklara yönelik konserlerin pek fazla yapılmadığını belirleterek, şöyle dedi:
\"Türkiye turnesine çıktığını duyduğumuz Şubadap adlı müzik grubuna gönüllülerimiz aracılığıyla ulaştık ve onların çocuklarımıza bir konser vermesini istedik. Ülkemizde çocuklara yönelik çok fazla konser yok maalesef. Bu konserlerin bir özelliği de doğa ve ekoloji üzerine yapmış oldukları eğitsel konserler. Bu konserler, eğitim gönüllülerinin anlayışıyla çok örtük. Grubun bugün burada olması bizim için büyük bir şans. Çocuklarımız çok eğlendiler, eğlenirken öğrendiler. Bu tür çalışmalar çocukların hayatında çok anlamlıdır. Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak ülkenin geleceğini bugünden şekillendirmek için çocukların daha çok soran, bilinçli bireyler olmaları için, soran, sorgulayan ve yarınlarda bu ülkeyi yönetebilecek çocuklar olmaları için ciddi bir emek ve çaba sarf ediyoruz.\"
Şubadap grup tiyatral sorumlusu Ali Sesal ise, grubun çıkış noktasının Barış Manço şarkıları olduğunu söyledi. Sesal, \"Şubadap çocuk, Türkiye\'de ilk defa tamamen çocuklara yönelik etkinlikler, konserler yapıyor. Çıkış noktası olarak da bir yandan Fatsa Çocuk Korusu\'nu bir yandan da Barış Manço\'nun şarkılarını merkeze alarak bunlarla büyüyen çocukları düşünüyor. Şubadap çocuk, ülkemizde çocuklar için çok fazla çaba harcanmadığını gördü ve bütün etkinliklerini çocuklar için ücretsiz yapmaya karar verdi\" dedi.
Etkinliğin ardından TEGV Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı\'nda çalışan gönüllüler tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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