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4 cumhurbaşkanı, 7 başbakan gören yolun inşaatında sona gelindi

Şırnak-Cizre arasında yapılan ve bir kısmı Cudi Dağı'na açılan tünellerden geçen duble yolu inşaatı 21 yılı geride bıraktı

03 Mart 2018 20:55

1997'de ihalesi gerçekleştirilen, yapım sürecinde 4 cumhurbaşkanı, 7 başbakan, 16 ulaştırma bakanı ve 11 vali gören ve Cudi Dağı'na açılan tünellerden geçerek Şırnak-Cizre arasında uzanan duble yolun inşaatında sona yaklaşıldı.

Şırnak ile Cizre ilçesinin bağlantısını sağlayacak olan ve Kasrik Deresi üzerinde 21 yıldan bu yana yapımı devam eden karayolunun tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Cizre Barajı'nın tamamlanması ile bölgedeki karayolu ve birçok köyün sular altında kalacak olması nedeniyle 1997 yılında ihalesi yapılan ve o günden beri çalışmaların devam ettiği yeni Şırnak-Cizre karayolunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yoğun bir şekilde devam eden yol yapım çalışmasında 38 kamyon, 12 ekskavatör, 4 lastikli kepçe, 1 dozer, 2 greyder, 2 silindir, 1 delici rok ve 1 kepçe kullanılıyor, 110 personel görev yapıyor.

Çağlayan mevkiinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı'nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken, 1 Ekim 2017'de PKK'lılarca düzenlenen saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatı ile şehitler Erdal ve Page'nin isimlerinin yazılı bulunduğu tabelalar, Cudi Dağı altından geçen tünellerin girişine asıldı.

17 Kasım 2017'de Şırnak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Cizre-Şırnak Karayolu'nun 2018 yılında açılacağının müjdesini vermişti.

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