4 çocuktan fazlasına teşvik düşünülmüyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, çocuk teşviğinde barajlı sistemin olacağını belirterek, "İlk 3-4 çocuğa teşvik verilecek. 4 çocuk üstüne düşünülmüyor. Ayrıca teşvik amaca ulaşınca kalkacak" dedi.

Bakan Ergün, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin nüfus artış hızının düşük çıkması üzerine, "çocuk teşviki" konusunda başlatılan çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Ergün, teşviğin belli bir çocuk sayısına kadar uygunabileceğini, amaca ulaşınca da ortadan kalkabileceğini söyledi. Ergün, sanayi ve ekonomi konularında önemli açıklamalarda bulundu.



Dinamizm kayboluyor



Melten Özgenç'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Türkiye yaş ortalamasının 30.1'e yükselmesinin bir tehlike olduğunu söyleyen Ergün, önlem alınmadığı takdirde 20 sene sonra bu ortalamanın 40 olacağını ve toplumun dinamizmini kaybedeceğini bildirdi.

Ergün, son Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelen çocuk teşviği ile ilgili olarak, "Bu nedenle kendimize özgü bir formül bulacağız. Belli sayıdaki çocuğa teşvik gibi. Örneğin ilk üç-dört çocuğa teşvik verirsiniz. Özellikle eğitimli ailelerde çocuk sayısı az. Nitelikli nüfusu artırmak için teşviği belli bir çocuk sayısına göre vermek gerekir. Tabii bunun bir süresi olur. Nüfus artış hızıyla ilgili sorun çözüldüğünde veya insanların belli bir alışkanlık edinmesini sağladıktan sonra teşviki kaldırırsınız" dedi.