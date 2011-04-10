4 'çocuk' fotoğrafçıyı döverek öldürdü

T24 - İzmir’de fotoğrafçılık yapan 42 yaşındaki Abdullah Büyük, 3 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği Fatma Acabey ile sahilde yürürken karşılaştıkları gençler tarafından, küfürleşmenin ardından çıkan kavgada başına vurularak öldürüldü. Polis, olaya karıştıkları belirlenen, üçünün yaşı 18’den küçük olan 4 genci yakaladı.



Olay, bugün saat 03.30 sıralarında, Konak Meydanı’ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi binası karşısındaki sahil şeridinde meydana geldi. Buca İlçesi’nde fotoğrafçılık yapan Abdullah Büyük, yaklaşık 3 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği doğum günü olan 39 yaşındaki Fatma Acabey ile Konak Pier’deki bir restoranda yemek yedi. Acabey’in doğum gününü kutladıkları yemeğin ardından çift, Kadifekale Semti’ndeki evlerine gitmek üzere sahilde yürümeye başladı. İddiaya göre, bu sırada sahilde bulunan gençlerle, Büyük ve Acabey arasında laf atıp, küfretme yüzünden, alkolün de etkisiyle kavga çıktı. Fatma Acabey’i itip tartaklayan gençler, Abdullah Büyük’ü de başına sert bir cisimle vurarak yere düşürdü. Acabey’in bağırarak yardım istemesi üzerine yoldan geçen bir polis ekibinin durduğunu gören gençler kaçtı.

Büyük’ün yerde yattığını gören polis ekipleri, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Abdullah Büyük’ün başına aldığı darbelerle, kafa travmasından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma başlatan polis, olaya karıştıkları belirlenen, üçünün yaşı 18’den küçük olan dört genci yakaladı. Yaşı büyük olan zanlının, ifadesi için İzmir Emniyeti Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Fatma Acabey tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Zanlıların suçlamayı kabul etmediği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.





