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4 çocuk annesi, barajda ölü bulundu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi Hediye Çakı (45), Göksü Barajı'nda ölü bulundu

30 Ağustos 2018 18:03

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çınar ilçesinde evli ve 4 çocuk annesi Hediye Çakı (45), Göksü Barajı\'nda ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Çınar ilçesine bağlı Aşağı Konak köyünde oturan Hediye Çakı, dün öğle saatlerinde, evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Göksü Barajı\'na gitti. Ancak, Hediye Çakı evine dönmedi. Çakı\'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp kadını bulmak için çalışma başlatılırken, Göksü Barajı kıyısına piknik yapmaya gelenler ise suyun içinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü. Vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekipler cesedin, kayıp Hediye Çakı\'ya ait olduğunu belirledi.
Hediye Çakı\'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır\'a getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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