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Yaşam

4 çocuğunun öldüğünü söyleyemediler

Sakarya'da 4 çocuğunu kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan anne, kendine gelir gelmez çocuklarını sordu.

03 Şubat 2009 02:00

Sakarya'da 4 çocuğunu kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan ve hastanedeki tedavisi süren annenin, kendine geldiğinde ilk olarak çocuklarını sorduğu bildirildi.

Tarfik canavarı 4 çocuğunu aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Hatice Doğan'ın, Toyota Travmatoloji ve İlk Yardım Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Anne Doğan'ın, hastanede kendine geldiğinde ilk olarak çocuklarını sorduğu belirtildi.

Hatice Doğan'a hastanede refakat eden akrabası Dursun Doğan, 4 çocuğunu birden kaybeden Hatice Doğan'dan acı haberi gizlediklerini söyledi.

Annenin çocuklarından ölen olabileceğini hissettiğini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

'Bari birini göreyim'

''Kendine gelince ilk olarak çocukları sordu. Çok zor bir durum, bir şey diyemedik. Ama kazanın çok büyük olduğunun farkında. Çocuklardan bir ikisinin ölmüş olabileceğinden kaygılanıyor. 'Bari çocuklardan birini getirin göreyim' dedi. Sağlık durumu ise iyi.''

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ormanköy Sapağı'nda tavuk yemi yüklü kamyon ile Akyazı'dan İstanbul'a giden minibüs çarpışmış, kazada Ali Bilgin (75) ile Muhammet Ali (4), Abdülkerim (3), Rabia (10) ve Zehra Doğan (6) kardeşler hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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