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4 cinayetin sanığı, tarım işçiliği yaparken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 4 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla toplam 63 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Mahmut Manul (63), tarım işçisi olarak çalıştığı tarlaya giderken, yine tarım işçisi gibi davranan polisler tarafı

20 Mart 2018 12:36

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, 4 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla toplam 63 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Mahmut Manul (63), tarım işçisi olarak çalıştığı tarlaya giderken, yine tarım işçisi gibi davranan polisler tarafından yakalandı.
Olay, 2 Şubat 1997\'de Siverek ilçesi, Şekerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Manul, husumetli olduğu 4 kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonunda öldürdü. Cinayetin ardından yakalanan Manul, güvenlik gerekçesiyle Aydın\'a sevk edildi. Manul, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanırken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manul, kan davasına kurban gitmemek için kılık değiştirip, tekrar Şanlıurfa\'ya gitti. Gümrük kaçağı sigara kaçakçılığı yapan Manul, öldürülmekten korkup bu kez Mersin\'in Yenice ilçesine geldi. Tarım işçisi olarak yaşamını sürdüren Manul, çadırlarda yaşamaya başladı.
Aydın Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Manul\'un 4 kişinin katili olduğa karar verip, 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Manul\'un hakkında yakalama emri çıkarıldı.
TARIM İŞÇİSİ OLAN POLİSLER YAKALADI
Manul\'un, Yenice ilçesi\'nde olduğunu ve narenciye bahçelerine elcilik yaptığını ve Adana\'ya sürekli geldiğini öğrenen Adana Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, firari katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Polis, zanlının kaçma şüphesi üzerine dikkat çekmemek için çiftçi ve narenciye üreticisi gibi davranıp, tarım işçilerinden bilgi toplamaya başladı. Ayrıca ekipler bahçe ve tarlalara kendi özel araçlarıyla gitti.
Zanlının Adana\'da bir kahvede tarım işçileriyle tarlaya gitmek için hazırlık yaptığını öğrenen polis, operasyon için harekete geçti. Manul, çay içtiği sırada gözaltına alındı. Yakalanan katil zanlısı ise kendisine kelepçe takan polise, \"Yıllardır kaçıyorum, Adana\'da yakalandım\" dedi.
Mahmut Manul, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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