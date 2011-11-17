-4 büyükler misafir kabul etmeyecek İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un bu sezon birbirleriyle yapacakları tüm müsabakalara deplasman takımı taraftarlarının alınmayacağını bildirdi. Federasyonun internet sitesinde ''Kulüplerden ortak karar'' başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi: ''Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin, 2011-2012 sezonunda birbirleriyle yapacakları tüm müsabakalarda, deplasman takım taraftarları alınmayacak. 4 kulübün de 'misafir seyirci alınmaması' kararı ile ilgili mutabakat içinde olduğu, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Kulüpler tarafından alınan bu kararı kamuoyu ile paylaşırız.''