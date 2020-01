4 bine yakın CHP üyesine ihraç yolda

Örgütlenmeden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün yaptığı araştırmaya göre, 1 Kasım seçimlerinde yaklaşık 4 bin CHP’linin sandığından CHP’ye oy çıkmadı. Tekin, geçerli mazeretleri olmayanların ihraç edileceğini söyledi.

CHP’de 2014 yılındaki olağanüstü kurultayda yapılan tüzük değişikliğiyle bir sandık çevresinde partiye oy çıkmaması halinde, o sandık çevresinde kayıtlı tüm üyelerin silinmesine karar verilebileceği, bu işlemin MYK tarafından gerçekleştirilebileceği hükme bağlanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, örgütlere bu kişilerin adlarını verdiklerini söyleyen Tekin, “Partisine oy vermekten dahi imtina eden üyeler varsa üyeliklerini sonlandırmanın doğru olacağını düşünüyoruz” dedi. Yüz yüze yapılacak görüşmelerin ardından hastalık veya seyahat gibi geçerli mazeretleri olmayanlar MYK kararı ile ihraç edilecek.

Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bingöl’ün 1 Kasım genel seçimlerini baz alarak yaptığı çalışmaya göre, 3 bin 896 CHP üyesinin sandığından CHP’ye oy çıkmadı. Bingöl, “Parti üyesi kimliğini layıkıyla taşımayan, partisine oy vermekten dahi imtina eden üyeler varsa bunları ayrıştırıp dikkatlerini çekip sonunda da onların üyeliklerini sonlandırmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Hastalık, zorunlu seyahat gibi haklı gerekçeler olabilir. Ancak bunların dışında bağlı bulundukları partiye oy vermiyorlarsa, onların parti üyeliklerinin sorgulanması gerekir” dedi. Tekin, yüz yüze yapılacak görüşmelerin ardından hastalık veya seyahat gibi geçerli mazeretleri olmayanların MYK kararı ile ihraç edileceğini söyledi.

Çıkan sonucu il ve ilçe örgütlerine bildirdiklerini dile getiren Bingöl, örgütlerin haksızlığa meydan vermemek adına araştırma yaptığını söyledi. Örgütlerden gelecek bilgileri değerlendireceklerini belirten Bingöl, CHP’nin toplam 1 milyon 220 bin üyesinin bulunduğunu ve her hafta düzenli bir şekilde gerek internet gerekse il ve ilçe örgütleri üzerinden başvuruların olduğunu kaydetti. Üyeliklerin kağıt üzerinde kalmasını istemediklerini söyleyen Bingöl, “Bizim temel amacımız, parti üyesi olan arkadaşlarımızın aktif üyelik misyonu taşımalarını sağlamak, onları her anlamda parti çalışmalarına katmak” diye konuştu. Parti üyeleri değerlendirildiğinde, her meslek grubuna mensup üye olduğunu söyleyen Bingöl, Onların da kendi mesleki bilgilerinden kaynaklı deneyimleri var. Bunu parti çalışmalarına katmak istiyoruz. Her anlamda parti çalışmalarına katkı koyan, birikimlerini partisine aktaran bir üyeliği hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Diğer partilerde de var

Diğer partilerin de benzer bir çalışma yapmaları halinde bu rakamdan çok daha fazlasının çıkacağını söyleyen Bingöl, “Özellikle iktidar partisindeki üyelerde çok sık olur. Birtakım kişisel çıkarlar ve beklentiler adına iktidar partisine üye olurlar. Geçmişte de gördük, iktidar partisinin üye sayıları her zaman çok daha fazladır ama iktidardan ayrıldığında o üyelerin önemli bir kısmı üyeliklerini iptal eder” dedi.