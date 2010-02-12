4 binde 1'lik ihtimal

T24- Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Gürkan Uncu, 4 bin kadından birinin vajinasız olarak doğduğunu belirterek Bursa’da iki genç kıza ameliyatla karın içi (periton) zarından vajina yaptıklarını söyledi.









Ameliyat sonrası genç kızların kadınlık fonksiyonlarına kavuştuklarını kaydeden Prof.Dr. Uncu, 23 yaşındaki hastalarından birinin iki ay sonra evleneceğini belirtti.



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın düzenlediği 3'üncü Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Çalıştayı’nın ilk defa katılımcılara canlı deney hayvanları üzerinde deney yapma imkanı sunduğunu ifade eden Prof.Dr. Gürkan Uncu, endoskopi ile jinekolojide şimdiye kadar yapılmayan pek çok ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Prof.Dr. Uncu, toplumda kapalı ameliyat ya da kansız ameliyat olarak bilinen laporoskopinin kadın hastalıklarının cerrahi tedavisinde gittikçe artan bir şekilde tercih edildiğini kaydetti. Laporoskopla, vajina takmaktan rahim ameliyatlarına kadar çeşitli ameliyatlar yaptıklarını kaydeden Prof.Dr. Uncu, “Dünyada 4 bin kadından biri vajinasız doğuyor. Bu sorunlar daha sonra ameliyatla düzeltilebiliyor. Biz, Bursa’da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde laporoskopi ile iki hastamıza vajina taktık. Periton, karın içindeki birçok organın dış yüzünün tümünü ya da bir bölümünü örten, aynı zamanda bu organları karın duvarları ve karın içi yapılarına bağlayarak onların karın içindeki yerlerinin bir ölçüde sabit kalmalarına yardım eden bir zardır. Bu zardan aldığımız parça ile vajina oluşturduk. Laporoskopi yöntemi ile gerçekleşen ameliyattan sonra hastalarımız kısa sürede sağlığına kavuştu. Kadınlık fonksiyonunu devam ettirebilecekler” dedi.



Vücutta oluşan kesiler nedeniyle açık ameliyatların iyileşme döneminin uzun sürdüğüne dikkat çeken Prof.Dr. Gürkan Uncu, “Vücutta 2-3 delikle gerçekleşen laporoskopik ameliyatlar hastaya sağladığı konfor nedeniyle tercih ediliyor. Hastanede yatış süresi az ve hasta kısa sürede işine, normal yaşamına kavuşabiliyor. Hatta, vajina taktığımız iki hastamızdan 23 yaşındaki genç kızımız, iki ay sonra düğün yapıp evlenecek” diye konuştu.



Bursa’da 10-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 3'üncü Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Çalıştayı Hayvan Hastanesi’nde canlı deney hayvanları üzerindeki deneylerin ardından, yurt dışından gelen uzmanların da katıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyat görüntülerinin Almira Oteli’ne canlı yayınları ile son bulacak.

