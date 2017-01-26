4 bin yıllık mumya yeni yüzüne kavuştu

1914’te Mısır’da bulunan 4 bin yıllık bir mumya, bilim insanlarının titiz çalışması sonucu kavuştuğu yeni yüzüyle Almanya’daki müzede ziyaretçilerini bekliyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mısır'ın Eski Krallık dönemine ait olup hakkında en çok araştırma yapılan mumyalarından biri olan 2. Idu yeni yüzüne kavuştu. Almanya'nın Hildesheim kentinde bulunan Roma Pelizaeus Müzesi'nin en değerli parçalarından olan mumya en son teknikler kullanılarak yeniden yapılmış yüzüyle ziyaretçilerle buluştu. Eski Krallık döneminde, İ.Ö. 2200-2000'de görev yapmış üst düzey bir krallık görevlisine ait olan mumyanın yaklaşık olarak 4000 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mumya 1914'te Gize piramitlerinin batı mezarlık bölümünde bulunmuştu. Dijital teknikler kullanılarak ayrıntıları çıkartılan mumyanın kafası önce bir model üzerine aktarıldı. Köpükten yapılan kopyaya son rötuşlar sanatçı Konstanze Thomas- Zack tarafından yapıldı. Müzenin direktörü Regine Schulz yaptığı açıklamada "2. Idu artık korkutucu ifadeye sahip bir mumya değil, günümüzden biri gibi gözüküyor" dedi. Müzede kendisi için hazırlanmış özel bir odaya taşınan 2. Idu'nun başı burada mezarından çıkartılan diğer eşyalarıyla birlikte sergileniyor. 2. Idu'ya ait mumyalanmış iskelet ve sedir ağacından yapılmış tabutu haricinde sergilenen eşyalar arasında bir adet başlık, görevine ilişkin pullar, midye kabukları ve altın ziynet eşyaları bulunuyor.