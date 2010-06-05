'4 bin sahte milli listesi'nde şampiyonlar da var

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Taylan sorun olmuştu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Teftiş Kurulu'nun hazırladığı rapor, yaklaşık 4 bin usulsüz ya da yönetmeliklere aykırı millilik belgesi verildiğini belgelerken, Federasyon Başkanları, kendilerini savundu. Akşam gazetesinin haberine göre, Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Kemal Tamer, birçok sporcunun son yönetmelikle mağdur olduğuna dikkat çekerek, 'Millilik belgeleri iptal edilenler, büyük haksızlığa uğruyorlar. Hentbol ve Halter gibi branşların dünya şampiyonaları, daha önce kabul görürken, şimdi kapsam dışı bırakıldı. Bu branşlarda Dünya Şampiyonlukları yaşadık. Ancak Universiade daha büyük bir organizasyon olduğu için Dünya Hentbol Şampiyonası ve Dünya Halter Şampiyonası gibi organizasyonlar, artık dikkate alınmıyor' dedi. 'Biz milli olmayana belge vermiyoruz' diyen Tamer, şunları söyledi: 'Biz itiraz ettik ve görüşümüzü ilettik. Bu çocuklar milli olmuşlardır ve biz de belgeyi verdik. Ama o belge kabul görmeyen yerlerde kullanılmışsa, bizim yapacağımız bir şey yok.'Halter Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Hasan Akkuş, sahte millilik belgesi vermediklerini söyledi. Yönetmeliklere uygun hareket ettiklerini ifade eden Akkuş, 'Daha önce Nurcan Taylan ile ilgili sorun olmuştu. Doping cezası olmasına rağmen özel izinle Atina Olimpiyatları'na katıldı ve şampiyon oldu. Türkiye'nin ilk ve tek olimpiyat şampiyonu bayan sporcu. Şimdi bu sporcu milli değil mi? Biz milli olmayan hiç kimseye belge vermiş değiliz' diye konuştu. Yönetmelikler gereği, doping cezası almış veya yüz kızartıcı suç işlemiş olan sporculara millilik belgesi verilmiyor. Buna rağmen, Nurcan Taylan, kontenjandan öğretmen olarak atanmıştı. Şimdi şampiyon sporcunun ataması inceleniyor. GSGM Teftiş Kurulu, sahte belge ile üniversitelere giren sporcuların peşini bırakmıyor. Türkiye'deki tüm üniversitelere yazı gönderen Teftiş Kurulu, kontenjandan giren sporcuların kendilerine bildirilmesini istedi.