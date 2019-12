4 basit egzersizle fit ve estetik bir sırt

Güçlü sırt kasları dik durmanıza yardımcı olduğu gibi, bu bölgede gelişen ağrılara karşı da etkili oluyor. Haftada 3 kez uygulayacağınız bu egzersizler, sizi fit bir sırta kavuşturacak.

Bu hatalardan kaçının

Funda Çatar / Form Sante

Göğüs hizasına kaldırdığınız kollarınızı öne doğru gerin. Dirseklerinizi büküp, her iki yöne doğru açın, ardından yavaşça arkaya doğru itin. Hareketi uygularken omuz küreklerinizi birbirine doğru yaklaştırın ve el ayalarınızı tavana doğru çevirin. Tekrar başlangıç pozisyonuna dönün. Egzersizi 2’şer kez 20 defa tekrarlayın. Dikkat: Dirseklerinizi daima omuzlarınızın altında tutunSırtüstü yere uzanın ve dizlerinizi bükün. Dirseklerinizi vücudunuzun her iki yanına koyun. Ayak parmaklarınızın uçları tavana bakmalı. Şimdi omuz küreklerinizi birbirine doğru yaklaştırın, göğsünüzü dışarıya doğru çıkarın ve vücudunuzun üst kısmını yavaşça zeminden kaldırın. Bu pozisyonda yaklaşık 10 saniye bekleyip, yine yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi 5 kez tekrar edin. Dikkat: Omuz küreklerinizi egzersizi uygularken birbirine doğru yaklaştırın, sırtınızı yükseltirken rahat bırakın.Sandalyeye oturun ve her iki kolunuzu, germeden aşağıya doğru serbest bırakın. Sırtınızı dikleştirin. Başınızı yavaşça sağ tarafa doğru eğin ve sol omzunuzu hafifçe zemine doğru itin. Hareketi uygularken burnunuzun ucu ön tarafı göstermeli. Bu pozisyonda 10 saniye bekledikten sonra aynı hareketi bu kez diğer yönde uygulayın. Egzersizi 5 kez tekrarlayın. Dikkat: Omuzlarınızın yukarıya doğru kalkmasını önlemek için hareketi uygularken el ayalarınızı aşağıya doğru itin.Yere karın üstü uzandıktan sonra kol ve bacaklarınızı gerin. El ayalarınız zemine bakmalı. Başınızı omurganızın uzantısında tutun. Karnınızı içinize çekin. Yavaşça sağ elinizi ve sol ayağınızı aynı anda yükselttikten sonra bu pozisyonda 10 saniye durun. Yavaş yavaş başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi bu kez diğer kol ve bacağınızla uygulayın. Egzersizi 5 kez tekrarlayın. Dikkat: Kollarınızı ve bacaklarınızı 10 santimden daha yukarı kaldırmayın.---• Kambur durmayın. Aksi halde egzersizlerden etkili sonuç alamadığınız gibi kas ağrılarına da yol açabilirsiniz.• Omuzlarınızı kaldırmayın. Çünkü bu yanlış hareket omuzlarınızın gerilmesine yol açar. Bunun yerine omuzlarınızı daima aşağıya doğru itin.