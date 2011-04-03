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Politika

4 BAKANLIKTA ATAMA YAPILDI ANKARA (A.A)

03 Nisan 2011 14:30

-4 BAKANLIKTA ATAMA YAPILDI ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarında atamalar yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Avrupa Birliği Genel Müdürü Mustafa Elçim, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Ömür Borazan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Mermerci, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıtkı Hasan Söylemezoğlu, Eğitim Dairesi Başkanlığına Personel Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Ürgüp atandı. Milli Savunma Bakanlığında 8 askeri hakim, Askeri Yargıtay üyeliğine getirildi. Hakim Yarbay Yusuf Tamer Çetin, Hakim Yarbay Muharrem Köse, Hakim Yarbay Menderes Sağut, Hakim Yarbay Turgay Öztoprak, Hakim Yarbay Hamza İlbeği, Hakim Yarbay Özcan Ersayın, Hakim Yarbay Muzaffer Yasin Aslan, Hakim Yarbay Şeref Ayyıldız, Askeri Yargıtay üyesi oldu. Hakim yarbay Yaşar Yüce ile hakim yarbay Cemil Çelik de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine atandı.  İçişleri Bakanlığında da bazı kaymakamların yeri değişti. Yenimahalle Kaymakamlığına Çubuk Kaymakamı Meftun Dallı, Pursaklar Kaymakamlığına Talas Kaymakamı Salih Bıçak, Çubuk Kaymakamlığına Altınova Kaymakamı Cemal Şahin, Antalya Kemer Kaymakamlığına Kiraz Kaymakamı Murat Bulacak getirildi. Maliye Bakanlığında açık bulunan Sayıştay Başsavcılığına Muhasebat Genel Müdürü Ömer Duman'ın, Muhasebat Genel Müdürlüğüne de Gelirler İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Mehmet Sarıtaş'ın ataması yapıldı.

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