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Yaşam

4 aylık hamile eşini sokak ortasında dövdü

26 yaşındaki Feraç Karabaş, 4 aylık hamile 27 yaşındaki eşi Ümit Karabaş ve baldızı, 32 yaşındaki Havva Şenkal'ı sokak ortasında dövdü.

13 Mayıs 2009 03:00

Karaman’daki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir firmada bilet satış görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Feraç Karabaş, 4 aylık hamile 27 yaşındaki eşi Ümit Karabaş ve baldızı, 32 yaşındaki Havva Şenkal'ı sokak ortasında dövdü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Feraç Karabaş, 1 yıllık eşi Ümit Karabaş ile tartıştı. Ümit Karabaş, tartışmanın ardından annesinin evine gitti. Feraç Karabaş da eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Evin önünde konuşan çift, kısa sürede tartışmaya başladı. Tartışmaya, Ümit Karabaş'ın ablası Havva Şenkal da katıldı. Feraç Karabaş sinirlenerek eşi ve baldızını sokak ortasında dövdü. Balkondan kızlarının dayak yedeğini gören anne, polise bildirdi. Ümit Karabaş ve Havva Şenkal, gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Karabaş, yapılan ilk müdahalenin ardından Karamanoğlu Mehmet Bey Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi ve baldızını döven Karabaş gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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