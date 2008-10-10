4 aylık hamile eşi de servis aracındaydı

Terörün hedefi bu kez polislerdi



Polis katilleri yakalandı

Diyarbakır'da hüzünlü tören

Diyarbakır'da polis aracına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Ramazan Tavşancı'nın hamile olan polis eşi Seda Tavşancı'nın da saldırı sırasında aynı araçta olduğu belirtildi.Şehit olan polis memurlarından Ramazan Tavşancı'nın cenazesi öğle saatlerinde İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'ndan aile tarafından alınan cenaze ardından da Fatih Camisi'ne götürüldü.Cenazeyle birlikte şehit polis memuru Ramazan Tavşancı'nın eşi Seda Tavşancı, annesi Hüsniye Tavşancı ve şehitin kardeşleri de camiiye geldi. Ramazan Tavşancı'nın cenazesinin getirilmesinin ardından, şehit polisin eşi Seda Tavşancı bir süre eşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Şehit polisin yakınları da uzun süre tabutun başından ayrılamadı.Cenaze törenine Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Feyyaz Öğütçü, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Yalçın Ataman, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hasan Aksoy, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah katıldı. Cenaze töreni öncesi gazetecilere bir açıklama yapan İçişleri eski Bakanı Abdülkadri Aksu, tezkereye değinerek "Tezkerenin iyi bir sayıyla geçmiş olması çok önemli. Terörle mücadelede daha önemli sonuçlar elde edeceğiz" dedi.Şehit Polis memuru Ramazan Tavşancı'nın eşi Seda Tavşancı da eşiyle aynı merkezde görevli polis memuruydu. 4 aylık hamile olan Seda Tavşancı, oğlu ve karnındaki bebeğiyle cenazeye geldi. Şehit polis memurunun 6 yaşındaki oğlu Çağrı ise, herşeyden habersiz ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, camiiden çıkarılan cenaze, cenaze arabasına konuldu. Eşini teröre kurban veren Seda Tavşancı, yürümekte zorluk çekti. Şehit annesi Hüsniye Tavşancı ise, oğlunun ardından gözyaşı döktü. Eşinin tabutunun arkasından yürüyen Seda Tavşancı eşinin İstanbul'a gelmek istediğini söyledi. Seda Tavşancı, eşinin cenazesi giderken, uzun uzun eşinin tabutuna baktı ve ona gözyaşları arasında veda etti.34 yaşında şehit olan polis memuru Ramazan Tavşancı'nın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.