-4 AYLIK BEBEK KÖMÜRLÜKTE BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 13.01.2011 - Zeytinburnu'ndaki evlerinde baygınlık geçiren annesinin yanından kaçırıldığı öne sürülen 4 aylık bebek, Güngören'deki bir apartmanın kömürlüğünde terk edilmiş halde bulundu. Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu Sümer Mahallesi 6. Sokaktaki 5 katlı apartmanın giriş katında oturan Hatice Ş, bir deri fabrikasında muhasebeci olarak çalışan eşi Murat Ş'yi telefonla arayarak, baygınlık geçirip kendisine geldikten sonra 4 aylık erkek bebeklerinin kaçırıldığını anladığını söyledi. Murat Ş'nin durumu bildirmesi üzerine evde inceleme yapan polis ekipleri, bebeği bulmak için harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada, Güngören Merkez Mahallesi Erdem Sokakta bulunan bir apartmanın arkasındaki kömürlükten ağlama sesi geldiğini duyan bir kişi, polise ihbarda bulundu. Belirtilen adrese giden polis, kaçırıldığı iddia edilen bebeği kömürlükte terk edilmiş halde buldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evin kapısında zorlama olmadığını tespit eden polis, bebeğin anne ve babasının ifadesine başvurdu. Ailenin konuyla ilgili çelişkili ifadeler verdiği, olayın aile içi bir meseleden kaynaklanmış olabileceği ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.