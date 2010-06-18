'4 ayda en az 130 PKK'lı öldürüldü'

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Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan basın bilgilendirme toplantısında konuşan, Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı Tümgeneral Fahri Kır, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.Kır, son 4 ayın en önemli olayları ve verilerin değerlendirilmesi konusunda yaptığı açıklamada, son 4 ayda bölücü terör örgütünün teslim olanlar hariç verdiği kayıp sayısının en az 130 olduğunu kaydetti.Kır, bu mücadele döneminde 43 personelin şehit olduğunu anımsatırken, teslim olan terörist sayısının da 60 olduğunu bildirdi.Kır, 2009'da bölücü terör örgütünden 545 kişinin ayrıldığını, 2010 yılının ilk 5 ayında da terör örgütünden ayrılan kişi sayısını 148 olarak tahmin ettiklerini söyledi.