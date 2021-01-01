4 ay önce "Ben bir yerden aşağı atlamam, biri atmıştır" diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi!

T24 Haber Merkezi

Gaziantep’te dün gece 7’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Feyza Nur Saydam’ın 17 Ağustos tarihinde kişisel Twitter hesabından yaptığı "Ben bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var benim ama biri atmıştır. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşım, genç kızın ölümünde akıllara soru işaretleri getirdi.

Gaziantep’e bağlı İbrahimli Atatürk Mahallesi’ndeki Camcıoğlu sitesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Feyza Nur Saydam (17) isimli genç kız, 7’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"Bir yerden aşağı atlamam, Allah korkum var, biri atmıştır"

Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın daha önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise ölümündeki şüpheyi artırdı.



Twitter hesabında 17 Ağustos’ta yaptığı bir paylaşımda genç kız, "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

T24'e konuşan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul olayı doğrularken, Gaziantep İbrahimli semti Atatürk Mahallesi'nde saat 22.00 sularında olayın meydana geldiğini söyledi.

Ajanslar haberi nasıl verdi?

Feyza Nur Saydam'ın ölümü Demirören Haber Ajansı'nda "7'nci kat balkonundan atlayan liseli Feyzanur, hayatını kaybetti" başlığıyla verilirken, İHA ise "17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü" başlığıyla abonelerine sunuldu.

Vali'den açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Feyza Nur Saydam'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini veren Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur S.'nin terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."