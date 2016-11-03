4 ay çalıştı, kimse fark etmedi; sahte hemşire yakalandı!

Adana'da hemşire kıyafeti giyerek hastalarla ilgilenen sahte hemşire Kamze Hazır 'unvan dolandırıcılığından' suçundan yakalanılarak gözaltına alındı.Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan kadının, “Bu mesleği çok seviyordum. Ama okuyamadığım için yapamadım. Böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Hastalar da beni seviyordu” dediği öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Suriye'deki iç savaşta yaralanan ve babası Ahmet İlevi tarafından getirildiği Adana Devlet Hastanesi’nde tedavi edilmeden gönderildiği öne sürülen 7 yaşındaki Suriyeli Emine El İlevi ile ilgili başlatılan soruşturma, bir skandalı ortaya çıkardı. Hastane bahçesinde küçük kızla ilgilenen hemşire kıyafetli 21 yaşındaki Kamze Hazır'ın hemşire olmadığı ve 4 aydan beri hastanede görev yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine durum polise bildirildi. Kamze Hazır, ”unvan dolandırıcılığından" gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan sahte hemşire, "Çocukluğumdan beri hemşire olmak, insanlara yardım etmek istiyordum. Hemşire kıyafeti aldım, aileme de Devlet Hastanesi’nde iş bulduğumu söyledim. Her gün sabah hastaneye geliyor insanlara yardım ediyorum. 4 aydan beri bu şekilde çalıştım. Ama kimseden bir şey almadım" dediği öğrenildi.

İfadesinde ameliyathane de bile çalıştığını söyleyen Kamze Hazır, “Kimse bana kimliğimi sormadı. Nereden geldiğimi araştırmadıkları için de rahatlıkla istediğim yere girip çıkıyordum. Personel ile aramız çok iyiydi. Amacım kimseye zarar vermek değildi" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Kamze, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.