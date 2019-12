4 'aslan' yeniledi

Galatasaray, iç transferde anlaşmaya vardığı Servet, Ayhan, Hakan Balta ve genç oyuncu Semih'in sözleşmelerini uzattı.



Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, futbol şube yöneticileri Haldun Üstünel ve Murat Yalçındağ da katıldı.



Adnan Sezgin, Ayhan ve Semih ile 3 yıl, Servet ile 3,5 yıl, Hakan Balta ile de 4,5 yıl için sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



Bu imzaların başka bir anlamı bulunduğunu kaydeden Sezgin, ''Kısa sürede yeni stadımızda oynayacağız. Aslantepe kadrosundaki 4 arkadaşımızı sizlere takdim ediyorum. Bu imzaların hem kendilerine, hem kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.



Adnan Sezgin, Hasan ve Emre Aşık ile görüşmelerinin sürdüğünü de belirterek, ''Bir anda hepsini tamamlamamız mümkün değil, gelişmeler oldukça açıklama yapacağız'' şeklinde konuştu.



Oynadıkları son Beşiktaş maçında yer alan 9 futbolcunun, son iki yılda bu kadroya dahil olduğunu vurgulayan Adnan Sezgin, ''Önemli olan, değerli arkadaşların bu kadroya katılımı değil. Bizim bütün amacımız, yetenekli ve kaliteli olduğuna inandığımız bu kadroyu 3-4 sene bir arada oynatabilmek. Başarılı olmak önemli, ama istikrar da önemli. Bu oyuncularla istikrarı yakalayacağımıza inanıyorum'' görüşünü dile getirdi.



Servet'in sözleşmesinde ''Avrupa'ya giderse...'' diye herhangi bir madde bulunmadığını ifade eden Sezgin, Avrupa'nın önemli takımlarından teklif gelmesi halinde bu oyuncuların önlerini açacaklarını söyledi.



Sezgin, şu an için transferde gelişme olmadığını, ancak koşulların uygunluğuna göre transfer yapabileceklerini dile getirerek, ''Transfer ihtiyaca göre belirlenir. Mevcut kadronun yeterli ve kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için sözleşmeleri uzattık, ama gün neyi gösterir, şimdiden kestirmek mümkün değil. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde, birlikte oynatmak istediğimiz bu kadro Aslantepe'de omurgamız olacak'' dedi.



SERVET: OYNAMAK İSTİYORUM



Futbolculardan Servet Çetin, sakatlığına rağmen Sivasspor maçında oynamak istediğini söyledi.



Sakatlığının, geçmiş sakatlıklara göre biraz daha ciddi göründüğünü anlatan Servet, 'Ağrılarım var. Hocamız uygun görürse Sivas'a gideceğim. Ağrılı oynayıp, maçtan sonra ciddi problem yaşamazsam oynamayı düşünüyorum. Her zaman oynama taraftarıyım'' dedi.



Servet, Avrupa ideallerinin hiçbir zaman kaybolmadığını da dile getirerek, ''Başkanımız, 'Galatasaray'dan iyi bir kulüp olarsa gerekli yardımı ben gösteririm' demişti. Sözleşmem bitse de para kazandırarak gitmeyi düşünüyordum. Bütün takımlara bonservis parası kazandırarak bir yerlere gittim. Yurt dışından iyi bir teklif gelirse giderim. Öncelikle görevimi burada yapmak, daha sonra da Galatasaray'a iyi para kazandırarak gitmek istiyorum'' şeklinde konuştu.



Ayhan ise uzun yıllar Galatasaray'da mücadele ettiğini vurgulayarak, ''Başarıyla endeksli bir şey. Büyüklerimiz bu formaya beni layık gördüler ve 3 yıllık imza attım. Beni bu formaya layık görenlere teşekkür ediyorum. Ben kendi performansımla bunu hak ettiğimi düşünüyorum'' diye konuştu.



Semih Kaya da sözleşmesini uzattığı için çok mutlu olduğunu, gelecekte Galatasaray'a hizmet edebilmeyi ve herkes gibi kaptanlığı hedeflediğini kaydederken, Hakan Balta da mutluluğunu dile getirtiği konuşmasında, ''Galatasaray, Türkiye'nin en iyi kulübü. Burada uzun vadeli sözleşme imzalamak gurur verici bir şey. Ben de Avrupa'da hedefim olduğunu açıklamıştım, ama ben, bu imzayla burada mutlu olduğumu gösterdim. Avrupa hedefim yine var. Giderken kulübümüze para kazandırmak isterim, ama şu an öyle bir şey yok'' ifadelerini kullandı.