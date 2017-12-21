4 aslan ve 3 kapla yavrusu dünyaya geldi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesinde 3 kaplan ve 4 aslan yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslan ve kaplanlar hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi.

Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesinde 26 Ekimde üç dişi yavru kaplan dünyaya geldi. Bu doğumdan kısa süre sonra 1 Kasım’da bu kez 3 dişi ve 1 erkek aslan dünyaya gözlerini açtı. Çok sağlıklı olan ve anne sütü ile beslenen aslan ve kaplan yavruları ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Hayvanat bahçesi sorumlusu veteriner hekim Burhanettin Bacak, yavruları günlük olarak annelerinden ayırarak sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını söylei. Veteriner Hekim Burhanettin Bacak, şöyle dedi:

\"Halen anne sütü ile beslenen yavrulara önümüzdeki günlerde ek besinler vereceklerini kaydetti. Aslan ve kaplan yavruları hayvanat bahçesinin maskotu haline geldi. Günlük olarak sağlık kontrolünden geçen yavrular görevlilerin nezaretinde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Bazı çocuklar hayvanları severken, bazıları \'Ne de olsa aslan ve kaplan yavruları\' diyerek uzak duruyorlar. Anne aslan ve kaplan ise barınma alanlarında dahi yavrulara gösterilen bu ilgiden rahatsızlıklarını her halleriyle gösteriyorlar ve yırtıcı bir tutum sergiliyorlar. \"

Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Hayvanat Bahçesi’nde son doğumlarla aslan ve kaplan nüfusu arttı. Hayvanat Bahçesi’nde yetişkin 2 erkek, 4 dişi kaplan ve 1 erkek ve 4 dişi aslan bulunuyor. Yavrularla birlikte toplam sayı 2 erkek 7 dişi kaplan ve 2 erkek 7 dişi aslana ulaştı.

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