-''4. Anki Rock Fest'' başlıyor ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Çankaya Belediyesinin düzenlediği, ''4. Anki Rock Fest'' 23-25 Eylül tarihleri arasında Ahlatlıbel Tesisleri'nde yapılacak. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, yapımcı ve sunucu Tayfun Talipoğlu ve birçok festival sanatçısının katıldığı tanıtım, Çağdaş Sanatlar Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yılki festivalde, ''Orphaned Land'', ''Hayko Cepkin'', ''Kurban'', ''Ogün Sanlısoy'', ''Aylin Aslım'', ''Babazula'', ''Black Tooth'' , ''Deja vu'' gibi yerli ve yabancı birçok sanatçı sahne alacak. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Çankaya Belediyesinin Gençlik Merkezinde festivale gelen konukların ağırlanabileceğini söyledi. Festivale katılacak sanatçılardan Ogün Sanlısoy, belediye ve sponsorların dahil olduğu etkinliklerin daha güzel olduğunu ifade ederek, ''Festivale katılacaklar hayatları boyunca unutamayacakları 3 gün geçirecekler. Müziğin ve sanatın en büyük görevi de budur'' dedi. Tayfun Talipoğlu ise ''Türkiye'deki muhalefet boşluğunu doldurdukları için rockçılara teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Festival sırasında sahne alacak engelli sanatçı Utku Şener yaklaşık 5 yıldır müzikle ilgilendiğini, günde 6 saat çalıştığını ve parçalara eşlik edebilecek duruma geldiğini söyledi. Biletlerin kombine fiyatlarının 60, günlük fiyatının ise 25 TL olduğunu belirtildi. Çeşitli aktivitelerin de olacağı festivale ulaşım ücretsiz servislerle sağlanabilecek.