4.5 milyon abonenin doğal gazı ve elektriği kesildi

Hayat pahalılığındaki artış nedeniyle 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesilirken, 1 milyon 93 bin 581 abonenin ise doğalgazı kapatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvurulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği yanıtlar 2021 yılında milyonlarca vatandaşın elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşadığını ortaya koydu.



CHP'li Akın'ın resmi verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, 2021 yılında yaşanan doğalgaz ve elektrik kesintileriyle ilgili şu sonuçlar ortaya çıktı: "2021 yılı içinde elektrik ve doğalgazda bütün abonelerine uygulanan toplam kesinti sayısı 4 milyon 542 bin 925 oldu. Başka bir deyişle 2021 yılı içinde her ay ortalama 378 bin aboneye enerji kesintisi uygulanmış oldu."

Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının yürürlüğe girmediği 2021 yılında bile milyonlarca vatandaşın faturalarını ödeyemediği için kesintiyle karşılaştığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hayat pahalılığının arttığı ve alım gücünün ise düştüğü bir dönemde vatandaşların bugün ikiye-üçe katlanan faturalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.



Akın, "Enerjinin temel bir insan hakkı olmasına karşın yaşanan bu durum vatandaşımızın ne kadar zorlandığını gösteriyor. İktidarın KDV'de yaptığı indirim fatura yangınını söndürmedi. Ticarethanelere kiradan yüksek faturalar gelmeye devam ediyor" dedi.