4-4'lük maç!..



İspanya 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında gol yağmuru şeklinde geçen maçta Villareal kendi sahasında, Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı.



Villareal'in El Madrigal Stadı'nda Atletico Madrid 16. dakikada Simao ile 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 22. dakikada Diego Forlan farkı 2'ye çıkaran golü attı. Atletico Madrid'te 38. dakikada Ever Banega 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İlk yarı Madrid temsilcisininin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



2. yarıya 10 kişi kalan rakibi karşısında iyi başlayan Villareal, 48. dakikada Senna ile farkı 1'e indirdi. Bu golden 3 dakika sonra Llorente, Villareal'e beraberliği getiren golü kaydetti. Goller durmuyordu El Madrigal'de. 58. dakikada Rodriguez, Villareal'i 3-2 öne geçirdi. 67. dakikada Rossi ev sahibi takımın 4. golünü attı.



2-0'lık mağlubiyetten 4-2'lik galibiyete uzananan Villareal maçın böyle biteceğini düşünürken Atletico Madrid'te Simao 83. dakikada farkı 1'e

indirdi. 86. dakikada konuk ekipte Escudero skoru belirleyen golü attı ve bu müthiş maç 4-4 berabere sonuçlandı.



Bu beraberlikle Villareal La Liga'da puanını 18'e çıkarırken, Atletico Madrid puanını 10'a yükseltti.



