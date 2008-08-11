4 - Emeklilik şirketinin yükümlülükleri

- Şirketiniz, emeklilik sözleşmesi teklif formunu kabul etmezse [1] ve sizin tarafınızdan katkı payının veya giriş aidatının bir kısmı veya tamamı ödenmiş ise ödemelerin tamamını hiçbir kesintiye tabi tutmadan en geç 7 iş günü içinde size iade etmek zorundadır.



- Emeklilik sözleşmesi teklif formunda öngörülen emeklilik planı dışında bir emeklilik planına dâhil edilmeniz halinde durumu öğrendiğiniz tarihten itibaren 10 iş günü içinde itirazda bulunabilirsiniz. Bu durumda şirket itirazınızın ulaşmasını takip eden 5 iş günü içinde emeklilik planına ilişkin değişikliği yapmak zorunda. Bu yanlış işlem sonucunda sizin aleyhinize bir fark olmuşsa bu fark şirket tarafından karşılanır ve değişiklik hemen yapılır. Eğer, sizin lehinize bir durum oluşmuşsa sizin talep edeceğiniz şekilde değişiklik yapılır.



- Mevcut emeklilik şirketiniz, aktarım işleminizi, “Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formu”nun aday şirket tarafından kendisine ulaştırıldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.



- Şirket, katkı paylarınızı, şirkete intikalini takip eden en geç 2. iş gününde yatırıma yönlendirir.



- Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunursanız, şirketiniz bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimleri emeklilik sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 7 iş günü içerisinde ödemelidir.



- Şirketiniz, emekliliğe hak kazandığınızda kısmen veya tamamen ödeme talebinizi emeklilik sözleşmeniz gereği hak sahibi olduğunuz tarihten itibaren 7 iş günü içinde yerine getirmek zorundadır.



- Emeklilik şirketiniz emekliliğe hak kazanacağınız tarihi en geç 1 ay önce tarafınıza bildirmekle yükümlüdür.



[1] Bireysel emeklilik sözleşmenizin kurulabilmesi için, şirketin size sunduğu emeklilik sözleşmesi teklif formunu imzalayıp kabul etmeniz; katkı payı veya giriş aidatının bir kısmını veya tamamını şirket hesabına yatırmanız; şirketin de, imzaladığınız teklifi on iş günü içinde yazılı olarak reddetmemesi gerekir.

