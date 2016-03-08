3’üncü köprü günde en az 1.1 milyon lira ciro yapacak

Üçüncü köprü pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla resmen açıldı. IC İçtaş–Astaldi JV tarafından yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 3. köprünün inşaatı tamamlandıktan sonra adeta para basacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre, 1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köprüsü ve 1988 yılında tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. köprüde sona yaklaşıldı. 3 milyar dolara mal olacak proje, ağustos ayında devreye girecek. 3. köprü ve otoyol inşaatı tamamlandığında araç başına 3 dolar olmak üzere, her gün 135 bin otomobil geçişi için Hazine garantisi bulunuyor.
Böylece köprünün günlük geliri en az 405 bin dolar (1.1 milyon TL) olacak. Bu rakam ağır vasıta araçlarda 15 doları bulacak.
Rakamlarla üçüncü köprü
10 şerit
Köprüde 4 gidiş, 4 geliş, 2 de demiryolu şeridi bulunuyor.
59 metre
Köprünün toplam genişliği
1408 metre
Köprünün deniz üzerindeki uzunluğu
6.500
Köprü projesinde çalışan işçi sayısı
29.05.2013
Köprünün yapımına başlanıldığı tarih
3 milyar dolar
Köprü projesinin toplam maliyeti
2 kule
Kulelerin uzunluğu Avrupa yakasında 322 metre, Asya’da ise 318 metre.
116 km
3. boğaz köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde inşa edilen yolun uzunluğu