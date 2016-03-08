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Ekonomi

3’üncü köprü günde en az 1.1 milyon lira ciro yapacak

Köprüde her gün 135 bin otomobil geçişi için Hazine garantisi bulunuyor

08 Mart 2016 10:45

Üçüncü köprü pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla resmen açıldı. IC İçtaş–Astaldi JV tarafından yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yer alan 3. köprünün inşaatı tamamlandıktan sonra adeta para basacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1973 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Köprüsü ve 1988 yılında tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra İstanbul Boğazı’na inşa edilen 3. köprüde sona yaklaşıldı. 3 milyar dolara mal olacak proje, ağustos ayında devreye girecek. 3. köprü ve otoyol inşaatı tamamlandığında araç başına 3 dolar olmak üzere, her gün 135 bin otomobil geçişi için Hazine garantisi bulunuyor.

Böylece köprünün günlük geliri en az 405 bin dolar (1.1 milyon TL) olacak. Bu rakam ağır vasıta araçlarda 15 doları bulacak.

 

Rakamlarla üçüncü köprü

10 şerit

Köprüde 4 gidiş, 4 geliş, 2 de demiryolu şeridi bulunuyor.

59 metre

Köprünün toplam genişliği

1408 metre

Köprünün deniz üzerindeki uzunluğu

6.500

Köprü projesinde çalışan işçi sayısı

 

29.05.2013

Köprünün yapımına başlanıldığı tarih

3 milyar dolar

Köprü projesinin toplam maliyeti

2 kule

Kulelerin uzunluğu Avrupa yakasında 322 metre, Asya’da ise 318 metre.

 116 km

3. boğaz köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nde inşa edilen yolun uzunluğu

 

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