3'üncü haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'de 3\'üncü haftada oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 3\'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

YARIN

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor Ali Palabıyık

26 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor Serkan Çınar

27 AĞUSTOS PAZAR

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa Mustafa Öğretmenoğlu