3'üncü haftanın hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)
Süper Lig\'de 3\'üncü haftada oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig\'de 3\'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şu şekilde:
YARIN
21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor Ali Palabıyık
26 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor Barış Şimşek
19.45 Beşiktaş-Bursaspor Mete Kalkavan
21.45 Kayserispor-Osmanlıspor Fırat Aydınus
21.45 Göztepe-Trabzonspor Serkan Çınar
27 AĞUSTOS PAZAR
19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor Cüneyt Çakır
21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe Ümit Öztürk
21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa Mustafa Öğretmenoğlu