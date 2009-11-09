'3G gereksiz bulundu'

Interpromedya Pazar Araştırma Merkezi'nin 3 ayda bir düzenlediği Tüketici Trend Araştırması'na katılanlar arasında 3G kullanımının yüzde 9,3 olduğu belirtildi.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Interpromedya Pazar Araştırma Merkezi'nin 3 ayda bir düzenlediği Tüketici Trend Araştırması'na katılanların yüzde 9,3'lük bir kesiminin 3G kullandığı bildirildi.





Araştırmaya katılanların yüzde 4'ünün 3G hizmetini yetersiz bulduğu, yüzde 14'ünün ise hizmetin ne işe yaradığını bilmediği duyuruldu. Teknolojiye olan ilgileri, ürün satın alma kriterleri, ürün kullanım alışkanlıkları, marka tanıma düzeyleri, marka tercihleri ve yakın gelecekte ürün ve hizmet satın alma eğilimlerinin ölçülmesi amacıyla 16 ilde bin 332 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada tüketicilerin yüzde 15'inin 3G'nin pahalı olduğunu düşündüğü, yüzde 63'ünün ise hizmeti gereksiz bulduğu ifade edildi.



İnterpromedya'nın yaptığı araştırmanın verilerine göre, eylül ayı itibariyle tüketicilerin yüzde 17'sinin 3G uyumlu cep telefonu kullandığı vurgulanan açıklamada, tüketicilerin 3G operatör tercihlerinde ise yüzde 61,3'le Turkcell'in birinci, yüzde 22,6 ile Vodafone'un ikinci ve yüzde 16,1 ile Avea'ın üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.



Tüketicilerin 3G kullanım nedenlerine bakıldığında ise yüzde 83,9'la görüntülü konuşmanın ilk sırada bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Yüzde 23,4'lük kesim hızlı mobil internet hizmeti, yüzde 13'lük grup ise mobil TV hizmeti için 3G kullanıyor. Rekabeti yüksek olan sektörün, reklam verme oranı da bir o kadar güçlü, ancak reklamların anımsanma başarısına bakıldığında ise; son bir aya dair tüketicinin en fazla reklamını hatırladığı teknoloji şirketi yüzde 22'yle Turkcell oldu. Nokia yüzde 16 ile ikinci, Casper ise yüzde 14'lük hatırlanma oranı ile üçüncü sırada yer aldı.



Tüketicilerin önümüzdeki dönemlerde alacağı teknoloji ürünleri hakkında da önemli veriler içeren araştırmaya göre, önümüzdeki 1 yıl içinde tüketicilerin yüzde 26'sı notebook yada netbook almayı planlıyor. Satın alma sürecinde yüzde 90'lık bir oranla hemfikir olunan kriterler ise, hız, teknik servis desteği, fiyat ve garanti süresi.''