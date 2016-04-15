3D yazıcı ile spor ayakkabı üretildi

New Balance spor markası, yeni seri ayakkabılarında 3D yazıcı teknolojisini kullandı.

'Zante Generate' adı verilen bu sınırlı üretim ayakkabılar, sanayi robotu olarak bilinen ve dijital yöntemlerle katı objeler üreten üç boyutlu yazıcıdan çıkıyor.

Plastik şişelerden uçak parçalarına kadar farklı birçok nesne bilgisayarda üretiliyor.

Bu yöntemle bir çift spor ayakkabı yapmak da mümkün görünüyor ama hala bir takım zorlukları var.

3D teknoloji moda dünyasıyla yeni tanışmıyor.

Chanel ve Ives Saint Laurent gibi bazı markalar podyum tasarımlarından bazılarında bu teknolojiyi kullandı.

New Balance'ın kullandığı yönteme 'seçkili lazerli sinterleme' deniyor.

New Balance ayakkabıların 3D yazıcıdan çıkan ara tabanları var.

Öncelikle bir makine, insan saçının bir teli kadar ince pudra katmanı yayıyor.



Nike sporcular için kullandı



Daha sonra lazerle yüzeyin üstünden geçiliyor ve bölge eriyerek sonunda ara katmana dönüşüyor.

Bu süreç, parça aşağıdan yukarıya her bir katmanla beraber eriyinceye kadar defalarca tekrarlanıyor.

Süreç tamamlandığında, fazlalık kalan pudra, yapımı tamamlanan üründen kazınarak çıkarılıyor.Nike da daha önce yalnızca sporcuların ayakkabıları için lazer yazıcı teknolojisini kullanmıştı.

Fakat teknoloji ilk defa herkesin erişimi olabilecek ayakkabılarda uygulandı.

Ayakkabılar 15 Nisan'da satışta ve yalnızca 44 çift ayakkabı üretildi. Serinin kısa zamanda tükenmesi bekleniyor.

Fiyatı da 300 sterlin (424 dolar).