39 yaşındaki İbrahimovic durdurulamıyor; Milan liderliğini sürdürdü

Milan, Serie A'nın 8.haftasında Napoli'yi deplasmanda 3-1 yendi. Milan böylece 20 puanla liderliğini sürdürdü. Eski oyuncusu Gennaro Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli önünde Zlatan Ibrahimovic'in iki ve Jens Hauge'nin tek golüyle 3-1 kazanan Milan yenilgisiz yoluna devam ediyor. Napoli'nin tek golünü ise Mertens kaydetti.

39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic bu maçta attığı iki golle toplamda 10 gole ulaştı ve bu sezon Serie A'da en golcü oyuncu konumuna geldi. Cristiano Ronaldo'yu geçen Zlatan üstü üste 6 maçta da gol attı ve istatistikleri adeta alt üst etti. Zlatan, Serie A'da üst üste 6 lig maçı gol atan 4. oyuncu oldu. Diğer oyuncular Batistuta, Vieri ve Piatek...

Zlatan'ın bu sezon gol listesi

1.Hafta / Bologna 2 gol

2.Hafta - 3.Hafta / Koronavirüs nedeniyle yok

4.Hafta / Inter 2 gol

5.Hafta / Roma 2 gol

6.Hafta / Udinese 1 gol

7.Hafta / Verona 1 gol

8.Hafta / Napoli 2 gol

Serie A güncel gol krallığı listesi

10 - Zlatan Ibrahimovic

8 - Cristiano Ronaldo

7 - Lukaku

6 - Belotti