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Spor

38 YAŞINDA TOP KOŞTURMAYA DEVAM SAO PAULO (A.A)

19 Kasım 2010 13:39

-38 YAŞINDA TOP KOŞTURMAYA DEVAM SAO PAULO (A.A) - 19.11.2010 - Brezilya Milli Takımı'nın eski oyuncularından Rivaldo, gelecek sezon ülkesinde yeniden top koşturmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki oyuncu, Twitter mesajında, başkanlığını yaptığı, Sao Paulo eyalet liginde mücadele eden Mogi Mirim takımında oynamaya karar verdiğini belirtti. Ocak ayında başlayacak lig, Brezilya'daki eyalet liglerinin en önemlilerinden biri olarak görülüyor. 1999'da FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Rivaldo, daha önce de 1992'de Mogi Mirim'in formasını giymişti. Son 2 sezonda Özbekistan'ın Bunyodkor takımında top koşturan Rivaldo, Brezilya'da Santa Cruz, Corinthians, Palmeiras ve Cruzeiro'da, Avrupa'da ise Milan, Barcelona, Deportivo, Olimpiakos ve AEK'da oynadı.

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