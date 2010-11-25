-38 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI BOLU (A.A) - 25.11.2010 - Bolu'da 38 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine ait öğrenci yurdunda kalan 38 öğrenci, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin 35'inin tedavisi ayakta yapılırken 3 öğrenci müşahede altına alındı. Bolu İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, yaptığı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle hastaneye 38 öğrencinin başvurduğunu ve bu sayının artabileceğinini belirterek, ''Hastaneye başvuran 35 öğrenci ayakta tedavi ediliyor, 3 öğrenci ise müşahede altında. Gıda zehirlenmesi iddiaları araştırılıyor. Olaya henüz gıda zehirlenmesi diyemiyoruz. Yemek örnekleri alınacak ve laboratuvara gönderilecek. Oradan gelecek sonucu bekleyeceğiz. Sağlık ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin gıdadan zehirlendiği iddialarıyla ilgili inceleme başlattı'' dedi. Bu arada, öğrenciler ise karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle sabah saatlerinden itibaren hastaneye geldiklerini ifade ederek, ''Biz dün akşam yediğimiz yemekler nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığımızı düşünüyoruz'' diye konuştu.