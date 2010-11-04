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Çevre

38 kişi öldüren Merapi Yanardağı tekrar faaliyete geçti

Endonezya'da geçtiğimiz hafta 38 kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağı bugün tekrar patladı.

04 Kasım 2010 02:00

T24 - Endonezya'da geçen hafta patlayan ve 38 kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağı'nın bugün tekrar faaliyete geçtiği ve büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Jeoloji uzmanları, bu sabah yaşanan patlamanın geçen hafta meydana gelen patlamadan çok daha şiddetli olduğunu ifade ettiler.

Görgü tanıkları patlamanın olduğu bölgede gökyüzünün gaz ve toz bulutuyla kaplı olduğunu belirttiler.

Yanardağ çevresindeki tehlikeli bölgenin sınırlarının genişletildiği, vatandaşların yanardağa 15 km’den fazla yaklaşmamaları çağrısında bulunulduğu öğrenildi.

Merapide 26 ve 30 Ekimde meydana gelen patlamalarda 38 kişi yaşamını yitirmiş 50 bin den fazla insan bulundukları yeri terk etmek zorunda kalmıştı.

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