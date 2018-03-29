38 ilde 'FETÖ' operasyonu; 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay olmak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 38 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi yöneticileri olduğu belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri’ne yerleştirdiği elemanları tespit edildi.

TSK’ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin, ‘kendi evinde kalan mesulü’, ‘bölge talebe mesulü’, ’bölge lise mesulü’, ’bölge ilköğretim mesulü’, ’şehir dışı talebe mesulü’, ’ışık evi sorumlusu’, ’belletmen’ gibi vasıfları bulunan örgüte öğrencileri kazandırmakla görevli kişiler oldukları belirlendi.