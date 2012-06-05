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Yaşam

38 bin volt elektrikten sağ kurtuldu

Çıktığı yüksek gerilim hattının sigortasını değiştirirken akıma kapılan Erdal Atmaca'yı 38 bin volt elektrik çarptı

05 Haziran 2012 16:39

Erzurum’da 38 bin volt geçen yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılan bir kişi, hayatta kalmayı başardı. Elektrik görevlisi, şefinin elektriği bilerek kesmediğini öne sürdü.

Çat ilçesine 50 kilometre uçaklıktaki Karabey Köyü kırsalında arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattının sigortasını değiştirirken akıma kapılan Erdal Atmaca, emniyet kemerinin takılı olması nedeniyle bir süre asılı kaldığı direğin üstünden arkadaşları tarafından güçlükle indirildi.

Çat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atmaca, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'dan gönderilen ambulans helikopterle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre Yanık Tedavi Merkezi'nin yoğun bakımında tutulan Atmaca, iyileşerek birkaç gün serviste kaldıktan sonra taburcu edildi.


'Gıcıklık olsun diye elektriği kesmedi'


Öte yandan, Erdal Atmaca, şefi K.E.'nin bilerek elektriği kesmediğini iddia etti.

Şefiyle arasının kötü olduğunu belirten Atmaca, şunları söyledi:

"Direğin orta gerilim sigortası arızalıydı. Bizden biraz aşağıda duran şefe ayırıcı kolunu indirmesini söyledim. O da 'Tamam, indirdim' dedi. Elimi sigortaya uzattığımda akımın kesilmediğini anladım. Şefi bir kez daha uyardım.

İkinci kez bana 'Tamam, sen işini yap' dedi. Güvenip sigortaya doğru hamle yapınca elektrik akımına kapılmam sonucu bayılmışım. Kendime geldiğimde arkadaşım beni direkten indiriyordu. Emniyet kemerim takılı olmasa yaklaşık 14 metreden düşüp ölebilirdim."

’’Şefimiz her fırsatta hakkımızda rapor tutup bizi işten attırmanın yollarını arıyordu. Gıcıklık olsun diye bunu yaptığına inanıyorum" diyen Atmaca, suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

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