-37 YILLIK İDDİASINI KANITLAMAYA ÖMRÜ VEFA ETMEDİ KÜTAHYA (A.A) - 03.01.2011 - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı iddiasıyla ''gazilik'' unvanı isteyen 59 yaşındaki Mustafa Esen, evinde kalp krizi geçirerek öldü. Esen, yaklaşık beş ay önce gazetecilere açıklama yaparak, Kıbrıs Barış Harekatına katıldığını iddia etmişti. Askerliğini, 1974'te Kahramanmaraş'ta 649. Levazım Ekmekçi Bölüğünde yaptığını anlatan Esen, bölük komutanın kendisini Kıbrıs'a gitmek üzere Mersin Limanı'nda bulunan birliğe malzeme teslim etmek için limana gönderildiği, ancak limana ulaştığında birliğin bir saat önce Kıbrıs'a hareket ettiğini öğrendiğini, telefonla görüştüğü bölük komutanının talimatıyla Kıbrıs'a gidip malzemeleri birliğe teslim ettiğini söylemişti. Kıbrıs'ta 39. Tümende 3.5 ay görev yaptığını ve kendisine ''gazilik'' unvanı verilmediğini öne süren Esen, bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Esen'in yakınları, ''O, 37 yıldır devleti gazi olduğuna inandıramadı. Belki öldükten sonra inanırlar'' dediler. Esen'in cenazesinin ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.