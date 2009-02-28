T24 LogoT24 Logo
Spor

37 yıldır aynı takımın başında

Zonguldak'ta, 58 yaşındaki Hayri Dübüş, 2 yıl formasını giydiği Zonguldak Gençlikspor'un 37 yıldır antrenörlüğünü yapıyor.

28 Şubat 2009 02:00


Zonguldak'ta, 58 yaşındaki Hayri Dübüş, 2 yıl formasını giydiği Zonguldak Gençlikspor'un 37 yıldır antrenörlüğünü yapıyor. Çok transfer teklifleri aldığını söyleyen Hayri Dübüş, ancak yuvası gördüğü takımında kaldığını belirtti.

Futbola 16 yaşında başlayan Hayri Dübüş, 3 yıl sonra Zonguldak Gençlikspor'a transfer oldu. Burada 2 yıl forma giyen Dübüş, sakatlığı nedeniyle 21 yaşında futbolu bıraktı. Futboldan kopmayan ve aynı yıl diplomasını alarak antrenör olan Dübüş, Zonguldak Gençlikspor'da göreve başladı. Dübüş, 37 yıldır çalıştırdığı takımıyla bu sezon 21'inci şampiyonluğunu yaşadı.

Zonguldak Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Zonguldak Gençlikspor, grubunda oynadığı 16 maçta 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 13 galibiyet alıp 41 puanla ikinci sırada yer alarak Play Off'a kaldı. Muslu Belediyespor'u 3-1'le geçtikten sonra final karşılaşmasında dün Ereğli Devlet Hastanesispor'u 2-0 yenen Zonguldak Gençlikspor, Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar başarılı antrenörü omuzlarda taşıyarak sevgi gösterisinde bulundular.

2 yıl futbolcu, 37 yıl da antrenör olmak üzere toplam 39 yıldır Zonguldak Gençlikspor'a hizmet verdiğini belirten Dübüş, şöyle konuştu:

"Bu zaman içerisinde çok transfer teklifleri aldım, ama burayı yuvam olarak gördüğüm için kabul etmedim. A ve B genç ile A takım olmak üzere 3 ayrı ligde şu ana kadar Zonguldak Gençlik'e 21 şampiyonluk kazandırdım. Camiamıza hayırlı olsun. Amacımız, genç kadromuzu koruyup yapılacak takviyelerle gelecek sezon Süper Amatör Lig'de de üst sıralara çıkmak. Bunu da yapacak güce sahibiz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24