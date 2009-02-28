37 yıldır aynı takımın başında



Zonguldak'ta, 58 yaşındaki Hayri Dübüş, 2 yıl formasını giydiği Zonguldak Gençlikspor'un 37 yıldır antrenörlüğünü yapıyor. Çok transfer teklifleri aldığını söyleyen Hayri Dübüş, ancak yuvası gördüğü takımında kaldığını belirtti.



Futbola 16 yaşında başlayan Hayri Dübüş, 3 yıl sonra Zonguldak Gençlikspor'a transfer oldu. Burada 2 yıl forma giyen Dübüş, sakatlığı nedeniyle 21 yaşında futbolu bıraktı. Futboldan kopmayan ve aynı yıl diplomasını alarak antrenör olan Dübüş, Zonguldak Gençlikspor'da göreve başladı. Dübüş, 37 yıldır çalıştırdığı takımıyla bu sezon 21'inci şampiyonluğunu yaşadı.



Zonguldak Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Zonguldak Gençlikspor, grubunda oynadığı 16 maçta 1 yenilgi, 2 beraberlik ve 13 galibiyet alıp 41 puanla ikinci sırada yer alarak Play Off'a kaldı. Muslu Belediyespor'u 3-1'le geçtikten sonra final karşılaşmasında dün Ereğli Devlet Hastanesispor'u 2-0 yenen Zonguldak Gençlikspor, Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar başarılı antrenörü omuzlarda taşıyarak sevgi gösterisinde bulundular.



2 yıl futbolcu, 37 yıl da antrenör olmak üzere toplam 39 yıldır Zonguldak Gençlikspor'a hizmet verdiğini belirten Dübüş, şöyle konuştu:



"Bu zaman içerisinde çok transfer teklifleri aldım, ama burayı yuvam olarak gördüğüm için kabul etmedim. A ve B genç ile A takım olmak üzere 3 ayrı ligde şu ana kadar Zonguldak Gençlik'e 21 şampiyonluk kazandırdım. Camiamıza hayırlı olsun. Amacımız, genç kadromuzu koruyup yapılacak takviyelerle gelecek sezon Süper Amatör Lig'de de üst sıralara çıkmak. Bunu da yapacak güce sahibiz."