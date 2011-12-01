-37 milletvekili Kürtçe biliyor -24. Dönem TBMM Albümü yayımlandı -24'ü BDP'den, 7'si AK Parti'den, 2'si de CHP'den olmak üzere toplam 37 milletvekili Kürtçe biliyor -Milletvekili mesleklerinde hukukçular 122 ile ilk sırayı aldı -74 öğretim üyesi, 65 işadamı, 48 yönetici, 41 doktor, 36 eğitimci milletvekili var -55 milletvekili profesör, 10 milletvekili doçent, 12 milletvekili yardımcı doçent ve 41 milletvekili doktora unvanına sahip TBMM (A.A) - 01.12.2011 - Alp Özden- BDP'den 24, AK Parti'den 7, CHP'den 2 olmak üzere toplam 37 milletvekili milletvekili Kürtçe biliyor. 24. Dönem TBMM Albümü basılarak dağıtıldı. Albüme göre, 514 milletvekili yüksek öğrenim (fakülte, akademi ve yüksekokul), 33 milletvekili lise ve dengi okul, 1 milletvekili ortaokul, 2 milletvekili ise ilkokul mezunu. Akademik kariyerlere göre 55 milletvekili profesör, 10 milletvekili doçent, 12 milletvekili yardımcı doçent ve 41 milletvekili de doktora unvanına sahip. 85 milletvekili ise yüksek lisans yaptı. Bitirdikleri öğretim kurumları göre milletvekilleri sayısı şöyle: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 9, Bilgisayar Programcılığı Bölümü 1, Coğrafya Bölümü 1, Ekonomi/Uluslararası Ekonomi Bölümü 2, Ekonomi ve Politika Alanı 1, Halkla İlişkiler Bölümü 2, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1, İngiliz Dili ve Edebiyatı/İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1, İşletme Bölümü 1, Matematik Bölümü 1, Siyaset Bilimi/Toplumsal ve Siyasal Bilimler Bölümü 3, Sosyal Bilimler/Bilgiler Bölümü 3, Tarih Bölümü 1, Türkoloji Bölümü 1, Uluslararası İlişkiler Bölümü 5, Eğitim Enstitüsü 11, Yüksek İslam Enstitüsü 6, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 7, Din Bilimleri Fakültesi 1, Diş Hekimliği Fakültesi 4, Eczacılık Fakültesi/Yüksek Okulu 12, Edebiyat Fakültesi 10, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi 15, Fen Fakültesi 3, Fen-Edebiyat Fakültesi 11, Harp Okulu 2, Hukuk Fakültesi 126, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 45, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 2, İktisat Fakültesi 21, İlahiyat Fakültesi 13, İletişim/İletişim Bilimleri Fakültesi 6, İşletme Fakültesi 16, Siyasal Bilgiler Fakültesi 36, Siyasi Bilimler Fakültesi 1, Teknik Eğitim Fakültesi 2, Tıp Fakültesi 41, Veteriner Fakültesi 5. 90 milletvekili Mühendislik/Mimarlık fakülteleri mezunu. 9 milletvekili yüksek okul, 16 milletvekili ön lisans mezunu. -Meslekler- Milletvekili mesleklerinde hukukçular (avukat, hakim, savcı) 122 ile ilk sırayı alıyor. 74 Öğretim Üyesi, 65 işadamı/iş kadını/sanayici, 48 yönetici/üst düzey yönetici, 41 tıp doktoru ve 36 eğitimci/öğretmen milletvekili bulunuyor. Mesleklerine göre milletvekilleri sayısı ise şöyle: Arkeolog 1, Askerlik 2, Avrupa Birliği Uzmanı 1, Bankacı 3, Bilgisayar Mühendisi 1, Bilgisayar Programcısı 1, Çevre Mühendisi 1, Çiftçi 8, Denetçi 1, Vergi Denetmeni 1, Dış Politika Uzmanı 1, Diplomat/Büyükelçi 5, Diş Hekimi 4, Eczacı 12, Eğitim Uzmanı 1, Eğitim Yöneticisi 1, Ekonomist 18, Elektrik/Elektrik ve Elektronik/ Elektronik Mühendisi 8, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi 1, Elektrikçi/Elektrik Teknikeri 2, Endüstri Mühendisi 3, Esnaf/Tüccar 5, Film Yönetmeni ve Senarist 1, Filolog (Mütercim/Tercüman) 2, Futbol Yorumcusu 1, Gazeteci 10, Gazeteci/İletişimci 1, Gazeteci/İletişimci/Yazar 7, Gemi Acentesi 1, Gemi İnşa/Gemi İnşa ve Makina Mühendisi 3, Gıda Mühendisi 3, Harita/Harita Kadastro Mühendisi 3, İhracatçı 1, İktisatçı/Mali İktisatçı/Ekonometri/Ekonomist 31, İlahiyatçı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı 1, İnşaat Mühendisi 17, İş Geliştirme Uzmanı 1, İşçi 2, İşletmeci 9, Jeoloji/Jeofizik Mühendisi 2, Kamu Görevlisi 2, Kamu Yönetimi Uzmanı 1, Kimya Mühendisi 2, Kimyager 3, Maden/Maden İşletme Mühendisi 6, Makine Mühendisi 14, Mali Müşavir 6, Maliyeci/Maliye Müfettişi 6, Marka ve Patent Vekili 1, Matematik Mühendisi 1, Matematikçi/Sistem Analisti 2, Mimar 8, Müftü 1, Mülki İdare Amiri 18, Müteahhit 12, Mütercim 1, Orman Mühendisi 4, Öğretim Görevlisi 3, Plancı/Planlama Uzmanı/Planlamacı 7, Sanatçı/Müzisyen/Ressam 3, Sendikacı 8, Serbest Muhasebeci 1, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 6, Siyaset Bilimi Uzmanı/Siyaset Bilimci 8, Sosyal Antropolog 1, Sosyolog 2, Stratejist/Dış Politika Uzmanı/Jeopolitika Uzmanı 3, Şehir Plancısı 2, Tarım Ekonomisi Uzmanı 1, Tarihçi 4, Tekniker 2, Uçak Mühendisi 1, Uluslararası İlişkiler Uzmanı 1, Üst Düzey Yönetici 2, Veteriner Hekim 5, Yayıncı 1, Yapımcı 1, Yazar 1, Yeminli Mali Müşavir 5, Ziraat Mühendisi 10. 1926–1936 doğumlu 1, 1937–1946 doğumlu 23, 1947–1956 doğumlu 125, 1957–1966 doğumlu 234, 1967–1976 doğumlu 143 ve 1977–1986 doğumlu 24 milletvekili bulunuyor. -Kürtçe bilenler- Albümde ilk defa, Kürtçe bilen milletvekillerinin bilgisi de yer aldı. Özgeçmiş bilgilerinde Kürtçe bildiğini yazan BDP milletvekilleri şöyle: ''Adana Milletvekili Murat Bozlak, Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Hakkari Milletvekilleri Esat Canan, Selahattin Demirtaş ve Adil Kurt, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, Mardin Milletvekilleri Abdurrahim Akdağ, Erol Dora ve Gülser Yıldırım, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak, Hasip Kaplan ve Faysal Sarıyıldız, Van Milletvekilleri Mustafa Bilici, Nazmi Gür ve Özdal Üçer.'' AK Parti'den Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Cuma İçten, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar ve Van Milletvekili Gülşen Orhan Kürtçe biliyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Kürtçe bilen milletvekillerinden. Katılımcı Demokrasi Partisi Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi ile bağımsız milletvekilleri Leyla Zana, Ahmet Türk ve Kemal Aktaş da Kürtçe bilen milletvekilleri arasında yer alıyor. Albümde aralarında Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Selma Irmak'ın da bulunduğu tutuklu milletvekillerinin bilgilerine de yer verildi. (ALP-SFS)