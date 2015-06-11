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37 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı!

Başsavcılık görevsizlik kararı verdiği dosyayı HSYK'ya göndermişti

11 Haziran 2015 18:19

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, 2012 yılında düzenlenen "Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavı" kopya iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında kopya çektikleri tespit edilen 37 hakim ve savcının mesleğe kabul kararlarını kaldırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunu değerlendiren HSYK, 37 hakim ve savcının mesleğe kabul kararlarını kaldırdı. 2012 yılındaki Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavı’nda 80 ve üzeri alanların kitapçıklarını inceleyen bilirkişi, 57 kişi için “Soruları sınavdan önce elde ettiklerine yönelik kuvvetli kanaat olmuştur” tespitini yapmıştı.

Rapora göre en yüksek puan alan ilk 2 kişi evliydi ve sınavda başarılı olan adaylar arasında da 15 çift vardı. Dosya HSYK’ya gönderildi. 

10 Şubat 2015 tarihli bilirkişi raporunda şu tespitler yer aldı:

“Sınavdaki  8 matematik sorusu incelendiğinde belirli işlemler gerektirdiği tespit edilmiştir. Adayların bu soruları kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan, yalnızca zihninden çözmesinin olanaklı olmadığı değerlendirilmiştir. Adayların bazılarının soru kitapçıklarında doğru cevapladıkları matematik sorularının çözümleri bulunmamakta. Bu adaylardan bir kısmının soru kitapçıklarında hiçbir işaretleme yoktur. Diğerlerinin yazdıkları ise soruyu çözüme ulaştırmayan yazılardır. Bu adayların soru kitapçığında çözümü bulunmayan soruyu doğru cevapladıkları belirlenmiştir.”

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