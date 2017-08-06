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Yaşam

37 derece sıcaklık İstanbullu'yu Şile'ye akın ettirdi

Şile sahilinde oluşan kalabalık nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu

06 Ağustos 2017 19:22

İstanbul’da nemin yükselmesiyle birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. Şile'deki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Şile sahilinde oluşan kalabalık nedeniyle iğne atılsa yere düşmeyecek görüntüler oluştu.

Öte yandan, yollarda araç trafiği oluştu. Vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta güçlük çekerken, tüm bu izdiham havadan görüntülendi.

Serinlemek için denize geldiğini belirten bir vatandaş, "Oğlumla birlikte geldik. İstanbul çok sıcak olduğu için geceyi çadırda geçirdik. Bir iki saatlik uyku yetti. Serinledik. Yaz boyunca her iki haftada bir geliyoruz buraya" dedi. Başka bir vatandaş ise, "İlk defa denize giriyor, kızımla geldik. Sıcaklardan bunaldık. Sıcaklardan durmuyor çocuğum, bunaldık. Bir hafta sonumuz var onda da kendimizi buraya attık" diye konuştu.

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